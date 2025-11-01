Amenazan con cerrar la Feria de Tlaxcala y logran mesa con Agricultura

TLAXCALA, TLAX.- Luego de amenazar con bloquear la Feria de Tlaxcala, campesinos que mantenían cerradas dos carreteras federales y una vía férrea accedieron a liberar las autopistas tras lograr un compromiso de diálogo directo con funcionarios del gobierno federal.

Durante varios días, los productores impidieron la circulación en los tramos México-Los Reyes Zacatepec, a la altura de Nanacamilpa y Sanctórum, así como en el Arco Norte, en el sector de Calpulalpan. También bloquearon la vía férrea de Muñoz de Domingo Arenas, a la altura de Cuamantzingo, donde aún persiste el cierre.

Los agricultores aceptaron reabrir las carreteras tras la intervención del secretario de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña, y del secretario de Gobierno, Antonio Ramírez. Ambos acudieron personalmente a la zona del conflicto, luego de que los manifestantes se negaran a reunirse en oficinas oficiales y advirtieran que cerrarían los accesos a la Feria si no eran atendidos.

Los funcionarios prometieron que el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, viajará en los próximos días a Tlaxcala para encabezar una mesa de diálogo con los representantes del campo local.

Los campesinos reclaman precios de garantía justos para sus cosechas, además de subsidios al diésel y fertilizantes, demandas que -aseguran- fueron ignoradas pese a que entregaron un pliego petitorio desde el 17 de octubre.

“El doctor Berdegué se comprometió a venir aquí a Tlaxcala, no a la Ciudad de México”, subrayó uno de los dirigentes del movimiento, quien precisó que la liberación de las vías carreteras no es definitiva.

La vía férrea de Cuamantzingo seguirá bloqueada hasta que se concrete la visita del funcionario federal. Por esa ruta circulan trenes de carga que abastecen las zonas industriales de Tlaxcala y la región centro del país, lo que ya ha generado pérdidas logísticas y económicas.

“Hasta que venga Berdegué se levanta lo de las vías y se mueven los tractores. No nos vamos a doblar con una promesa”, advirtió otro de los líderes agrícolas.

Los manifestantes acusaron además que autoridades estatales intentaron intimidarlos para liberar las carreteras antes de entablar el diálogo. “Era innecesario llegar hasta este punto. Pedimos atención desde hace semanas y no nos escucharon”, señalaron.

El conflicto forma parte de una ola nacional de protestas campesinas que reclama la fijación de precios justos para el maíz, el frijol y otros granos, así como la creación de un plan federal de rescate al campo, pendiente desde el inicio del año agrícola. Con información de El Universal