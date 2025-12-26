Previo a fin de año, intensifican inspecciones en penal de Culiacán por objetos prohibidos

CULIACÁN, SIN.- En la antesala de las celebraciones de Año Nuevo, autoridades estatales intensificaron revisiones sorpresivas en el centro penitenciario de Culiacán, donde aseguraron teléfonos celulares, cargadores y una banda ancha para servicio de internet, además de objetos punzocortantes, por lo que se anunció la continuidad de los operativos.

De acuerdo con el reporte, previo a la Nochebuena el Grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios del reclusorio realizaron una inspección en distintos módulos, en la que localizaron tres celulares de diferentes marcas, 10 puntas de fabricación artesanal y una banda ancha.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Segundo lugar mundial’: presume Sheinbaum baja desocupación al cierre de 2025

Un día después, en una nueva revisión practicada de forma sorpresiva en algunos módulos, se aseguraron cinco teléfonos celulares y cuatro cargadores, por lo que las autoridades dieron vista al Ministerio Público para la integración de la investigación sobre la introducción ilegal de los equipos.

En otra acción efectuada a inicios de semana, Ejército y Guardia Nacional reforzaron la seguridad en el exterior del reclusorio mientras elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de custodia efectuaban una revisión al interior del penal.

TE PUEDE INTERESAR: Diputado afín al ‘Movimiento Sombrero’ pedirá ayuda a EU para esclarecer crimen de Carlos Manzo

Durante esa inspección se localizó un envoltorio de poliuretano con hierba verde y seca con características similares a la mariguana, además de diversos artículos relacionados con comunicación y conectividad.

El reporte señala que fueron asegurados tres celulares, cinco cargadores, 23 tarjetas para teléfonos, un módem, una pantalla para celular, cuatro cables para estos equipos y cuatro puntas hechizas.

TE PUEDE INTERESAR: Uniformados de Guadalupe, NL llevan alegría a niños de escasos recursos

Además, se encontraron tres botellas de whisky, las cuales, junto con el resto de los objetos decomisados, quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial para el seguimiento de las indagatorias correspondientes.

Autoridades estatales señalaron que los resultados de las revisiones fueron turnados a las instancias competentes y reiteraron que las inspecciones continuarán en los próximos días, ante la concentración de actividades por el cierre de año. Con información de El Universal