PRI acusa a Morena de ‘regalar’ petróleo a Cuba y presiona por cifras y contratos

/ 24 enero 2026
    PRI acusa a Morena de ‘regalar’ petróleo a Cuba y presiona por cifras y contratos
    Señalan que la justificación de ‘continuidad’ con administraciones anteriores no equivale a entregar recursos sin explicación. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Petróleo

CDMX

Manuel Añorve

PRI

Piden al gobierno federal hacer públicas las cifras y condiciones de los envíos de petróleo a Cuba

CDMX.- Senadores y dirigentes nacionales del PRI exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena transparentar los envíos de petróleo a Cuba, así como el monto y las condiciones bajo las que se realizan, y pidieron no justificar esa decisión con el argumento de que en el pasado se hacía lo mismo.

El partido sostuvo que la comparación con gobiernos anteriores no aplica, al señalar que entonces el suministro se enmarcaba en el Acuerdo de San José, con precios preferenciales para países de Centroamérica y el Caribe, y no para “regalar los recursos de los mexicanos”, como acusó que ocurre ahora.

En un posicionamiento, el PRI señaló: “El gobierno de Morena no puede ni debe seguir destinando petróleo para sostener a la dictadura cubana, un régimen que no respeta los derechos humanos ni la democracia. Esa decisión no beneficia a México ni refleja una política exterior seria, responsable ni alineada con los intereses de la Nación”.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, y el presidente de ese partido, Alejandro Moreno, insistieron en que el gobierno federal debe informar con claridad qué se entrega, bajo qué condiciones y con qué alcances, y añadieron: “Esa incongruencia tiene un costo directo para los mexicanos. Mientras el gobierno de Morena regala petróleo a Cuba, millones de familias en nuestro país pagan una gasolina carísima que golpea el bolsillo de los mexicanos y frena la economía”.

Como antecedente, el PRI recordó que el Acuerdo de San José, firmado en agosto de 1980 por México y Venezuela, estableció un programa de cooperación energética para suministrar hasta 160 mil barriles diarios de petróleo a naciones de Centroamérica y el Caribe, ofreciendo condiciones financieras preferenciales.

De acuerdo con lo expuesto por el partido, ese acuerdo facilitó créditos de hasta el 30% del valor del crudo para apoyar el desarrollo económico de la región, por lo que consideró que el marco invocado en administraciones previas respondía a un esquema de cooperación con reglas específicas.

En sus reacciones, el PRI sostuvo que los recursos energéticos del país deben utilizarse para fortalecer a México, aliviar la presión sobre la gente y dar estabilidad a la economía, y cuestionó que se destinen a “financiar regímenes autoritarios” o a impulsar una política ideológica en el extranjero, en un contexto en el que se menciona una renegociación clave del T-MEC.

En el plano institucional, el partido reiteró su exigencia de transparencia y planteó que México debe tener claridad absoluta en su política exterior; afirmó que Estados Unidos es “nuestro vecino, socio, amigo y aliado”, y que la relación comercial, la vecindad geopolítica y la seguridad hemisférica dependen de una relación firme y sin titubeos.

