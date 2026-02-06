PRI acusa ‘abandono’ en vacunación: sarampión se dispara y México concentra 71% de casos en América

CDMX.- El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, aseguró que la baja cobertura de vacunación en el país, atribuida a subejercicios en la compra de reactivos, es la causa del brote de sarampión y sostuvo que no está relacionada con el confinamiento por la pandemia.

El senador afirmó que México enfrenta un “retroceso alarmante” en salud pública y señaló que, en pocas semanas de 2026, se han registrado 2 mil 27 contagios, cifra que, dijo, coloca al país con 71% de los casos de sarampión en América.

“No es casualidad. La caída en las coberturas de vacunación está pasando factura. Una enfermedad prevenible vuelve a cobrar vidas, con defunciones, hospitalizaciones y brotes en casi todo el país”, declaró.

Añorve sostuvo que el riesgo ya no se limita a la población infantil y que adultos jóvenes, de 20 a 40 años, se encuentran entre los más expuestos por esquemas de vacunación incompletos.

De acuerdo con su planteamiento, Jalisco, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas figuran entre las entidades con mayor afectación, con incrementos que consideró especialmente preocupantes.

El legislador afirmó que el sarampión es uno de los virus más contagiosos y advirtió sobre complicaciones graves, como neumonía, además de riesgo de muerte.

Ante este escenario, el coordinador del PRI llamó a reforzar los programas de vacunación, garantizar la disponibilidad de dosis y promover que la población complete los esquemas de inmunización para evitar más contagios.