Sheinbaum promete Plan Michoacán permanente; incluye seguridad y atención a jóvenes

/ 6 febrero 2026
    Sheinbaum promete Plan Michoacán permanente; incluye seguridad y atención a jóvenes
    La declaración se dio en Morelia, durante una conferencia realizada en instalaciones militares, donde se presentó un balance de acciones federales y estatales para el estado. /FOTO: ESPECIAL

Desde Morelia, el gobierno federal confirmó que la estrategia de seguridad y atención social en Michoacán no tendrá fecha de caducidad en el corto plazo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se mantendrá hasta que concluya su gobierno, al sostener que no se trata de una medida temporal ni limitada a unos meses.

La declaración se dio en Morelia, durante una conferencia realizada en instalaciones militares, donde se presentó un balance de acciones federales y estatales para el estado. Sheinbaum recordó que el plan fue diseñado tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

TE PUEDE INTERESAR: Cae ‘El Flaco’, operador de ‘Los Salazar’ del Cártel de Sinaloa, junto a 29 cómplices: Harfuch

“No es coyuntural, de uno o dos meses, es permanente. Vamos a seguir trabajando”, dijo la mandataria, al señalar que el enfoque incluye seguridad con presencia de fuerzas federales y una atención específica a jóvenes.

En el mismo mensaje, Sheinbaum contrastó la estrategia actual con la política de “guerra contra el narco” y afirmó que esa visión incrementó la violencia; mencionó a Genaro García Luna, a quien señaló como una persona detenida en Estados Unidos por su relación con el narcotráfico.

TE PUEDE INTERESAR: Conade incrementa becas a deportistas: pasan de 9 mil a 26 mil pesos con Rommel Pacheco

Por otra parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sostuvo que el estado recibía anteriormente recursos federales por un rango de entre 3 mil 360 y 4 mil millones de pesos al año, y afirmó que para 2026 la inversión estatal será superior a mil 200 millones; añadió que, al sumar inversión federal, el monto sería mayor que en periodos previos. Con información de La Jornada

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

