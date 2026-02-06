Sheinbaum promete Plan Michoacán permanente; incluye seguridad y atención a jóvenes

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se mantendrá hasta que concluya su gobierno, al sostener que no se trata de una medida temporal ni limitada a unos meses.

La declaración se dio en Morelia, durante una conferencia realizada en instalaciones militares, donde se presentó un balance de acciones federales y estatales para el estado. Sheinbaum recordó que el plan fue diseñado tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“No es coyuntural, de uno o dos meses, es permanente. Vamos a seguir trabajando”, dijo la mandataria, al señalar que el enfoque incluye seguridad con presencia de fuerzas federales y una atención específica a jóvenes.

En el mismo mensaje, Sheinbaum contrastó la estrategia actual con la política de “guerra contra el narco” y afirmó que esa visión incrementó la violencia; mencionó a Genaro García Luna, a quien señaló como una persona detenida en Estados Unidos por su relación con el narcotráfico.

Por otra parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sostuvo que el estado recibía anteriormente recursos federales por un rango de entre 3 mil 360 y 4 mil millones de pesos al año, y afirmó que para 2026 la inversión estatal será superior a mil 200 millones; añadió que, al sumar inversión federal, el monto sería mayor que en periodos previos. Con información de La Jornada