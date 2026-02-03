PRI señala opacidad y presión en Campeche por deuda de mil mdp; alertan riesgo al Congreso

CDMX.- La diputada del PRI Ariana del Rocío Rejón Lara, integrante de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, afirmó que el gobierno de la gobernadora Layda Sansores ha provocado una “crisis política-económica” en Campeche, en medio del conflicto entre legisladores locales de Morena y el Poder Ejecutivo estatal.

La legisladora sostuvo que la situación se extiende más allá del Congreso local y acusó un uso del poder con fines de presión. “Hemos visto como el poder se usa para perseguir, para venganzas políticas, te inventan carpetas, van atrás de rectores”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Kenia López pide al INE definir si su director de Administración tiene conflicto de interés

Como contexto inmediato, Rejón Lara vinculó el enfrentamiento político con la aprobación de una deuda de mil millones de pesos en el Congreso estatal y afirmó que existe “mucha opacidad” y falta de rendición de cuentas sobre el ejercicio del gasto público en la entidad.

“Está mal endeudarse si no tienes un proyecto claro, si no hay propuestas claras... no vimos nada en el estado, pero lo que sí vimos fue una recesión económica, un estado que hoy pierde también el estatus de petrolero. Este gobierno sólo llegó a endeudarse y no vemos infraestructura”, expresó, y agregó que, a su juicio, persiste opacidad en la administración.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de SLP responde ‘déjenos trabajar’ a familia de Miguel; 10 días sin información del caso

La diputada priista añadió que observa riesgo para la autonomía del Poder Legislativo local por lo que calificó como intromisión del gobierno estatal y sostuvo que el uso del poder se orienta a “presionar” y “confrontar” en lugar de gobernar.

Ante ese escenario, adelantó que su bancada presentará un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora y a la Fiscalía del Estado de Campeche a que, dijo, cese la persecución política. “Estamos preparando un exhorto a la Fiscalía para que dejen de hacer este tipo de acciones... Vamos a trabajar para exhortar también al gobierno estatal, a que se ponga a gobernar”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Vania Pérez afirma que el SNA está sin titular y cuestiona presidencia de Patricia Talavera

Por separado, la senadora del PRI por Campeche Karla Toledo consideró “muy grave” lo que ocurre en el Congreso de ese estado y afirmó que legisladores de Morena se encuentran en rebelión contra la gobernadora por la intención de aprobar un endeudamiento por más de mil millones de pesos, sin que, dijo, se informe el destino de los recursos.

Toledo añadió que el conflicto refleja un “hartazgo” y sostuvo que en cuatro años de gobierno ha habido señalamientos de persecución a policías y periodistas, además de cuestionamientos por falta de obras e implementación de empleos, pese a contar con un presupuesto relevante. También afirmó que parte de la inconformidad en la clase política se relaciona con la integración del gabinete estatal, al señalar que una proporción mayoritaria estaría compuesta por perfiles foráneos.

En el plano institucional, la senadora indicó que, ante el ambiente de presunta persecución, el Congreso local —con mayoría de Morena— aprobó una reforma para devolver el fuero a los legisladores, en el contexto de temor a represalias por parte del gobierno estatal, según su dicho.