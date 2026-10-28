PRI va contra representante de Morena ante el INE: busca comisión para revisar su permanencia

El Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) anunció que solicitará la creación de una Comisión Especial de investigación para revisar el caso del diputado federal Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

La petición busca analizar su permanencia en esa representación, luego de que el legislador priista Carlos Gutiérrez lo acusara públicamente de presuntos actos de corrupción y de intervenir en la asignación de cargos dentro del organismo electoral.

De acuerdo con el representante del PRI ante el INE, la solicitud formal será presentada ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Hasta el momento, los señalamientos corresponden a acusaciones del legislador priista y deberán distinguirse de hechos acreditados mediante una investigación o resolución oficial.

PRI PIDE INVESTIGAR A GUILLERMO SANTIAGO, REPRESENTANTE DE MORENA ANTE EL INE

Carlos Gutiérrez sostuvo que Guillermo Santiago no debería continuar como representante de Morena ante el instituto mientras se revisan los señalamientos en su contra.

El diputado priista afirmó que el legislador morenista tendría vínculos con presuntas irregularidades relacionadas con la operación interna del órgano electoral y con la asignación de candidaturas de Morena.

Gutiérrez también mencionó una supuesta cercanía entre Santiago y Citlalli Hernández, a quienes acusó de participar en la venta de candidaturas. Sin embargo, estas declaraciones forman parte de la denuncia política del PRI y no constituyen, por sí mismas, una resolución que confirme la comisión de delitos.