PRI va contra representante de Morena ante el INE: busca comisión para revisar su permanencia
El grupo parlamentario del PRI solicitará a la Cámara de Diputados crear una comisión especial para investigar al legislador Guillermo Rafael Santiago Rodríguez.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que solicitará la creación de una Comisión Especial de investigación para revisar el caso del diputado federal Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
La petición busca analizar su permanencia en esa representación, luego de que el legislador priista Carlos Gutiérrez lo acusara públicamente de presuntos actos de corrupción y de intervenir en la asignación de cargos dentro del organismo electoral.
De acuerdo con el representante del PRI ante el INE, la solicitud formal será presentada ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Hasta el momento, los señalamientos corresponden a acusaciones del legislador priista y deberán distinguirse de hechos acreditados mediante una investigación o resolución oficial.
PRI PIDE INVESTIGAR A GUILLERMO SANTIAGO, REPRESENTANTE DE MORENA ANTE EL INE
Carlos Gutiérrez sostuvo que Guillermo Santiago no debería continuar como representante de Morena ante el instituto mientras se revisan los señalamientos en su contra.
El diputado priista afirmó que el legislador morenista tendría vínculos con presuntas irregularidades relacionadas con la operación interna del órgano electoral y con la asignación de candidaturas de Morena.
Gutiérrez también mencionó una supuesta cercanía entre Santiago y Citlalli Hernández, a quienes acusó de participar en la venta de candidaturas. Sin embargo, estas declaraciones forman parte de la denuncia política del PRI y no constituyen, por sí mismas, una resolución que confirme la comisión de delitos.
¿QUÉ RELACIÓN SEÑALAN ENTRE GUILLERMO SANTIAGO Y CARLOS LUNA ROSAS?
Entre los argumentos expuestos por el PRI se encuentra la relación laboral que, según Gutiérrez, existió entre Guillermo Santiago y Carlos Luna Rosas cuando ambos colaboraban con Morena.
El legislador afirmó que Santiago habría impulsado posteriormente la incorporación de Luna Rosas como jefe de la oficina de la Presidencia del INE.
También señaló que Luna Rosas habría favorecido la contratación de su pareja sentimental como subdirectora de lo contencioso dentro del organismo electoral.
De acuerdo con la versión del priista, estas relaciones laborales podrían formar parte de un esquema de presunto nepotismo e influencia en decisiones internas del instituto. No obstante, la información proporcionada no incluye una resolución oficial que confirme estas acusaciones.
¿QUÉ SIGUE CON LA SOLICITUD DEL PRI EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS?
La siguiente acción anunciada por el partido consiste en presentar la petición ante la Mesa Directiva de San Lázaro para promover la creación de una comisión especial.
Este órgano tendría como objetivo revisar los señalamientos contra el representante de Morena ante el INE, aunque su eventual creación, integración y alcances dependerán de los procedimientos legislativos correspondientes.
Carlos Gutiérrez aseguró que su partido mantendrá el caso entre sus prioridades. Por ahora, el anuncio se centra en la solicitud de investigación y en las acusaciones presentadas públicamente por el PRI, sin que ello implique que las responsabilidades señaladas hayan quedado demostradas.