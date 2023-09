¿Qué pasa en el Tec? Alumnos se manifiestan en Chihuahua al mismo tiempo que en Saltillo; esto es lo que exigen

En dos ciudades distintas y al mismo tiempo, alumnos del Instituto Tecnológico demostraron su inconformidad con sus respectivas instituciones, tomando vialidades altamente concurridas para exigir ser escuchados por las autoridades estudiantiles y que el caso sea conocido por la sociedad.

Se trata del Instituto Tecnológico de Saltillo y el de Chihuahua, quienes el pasado 18 de enero impidieron el paso vehicular en bulevares de alto tránsito, contando con una lista de peticiones y exigencias que deben de ser atendidas por los directivos y, en el caso de Saltillo, autoridades municipales y estatales.

TE PUEDE INTERESAR: Solo vamos a negociar con nueva directora o director, dicen alumnos del Tec Saltillo

Ambos casos coinciden que las instalaciones no están bien equipadas, ni en buenas condiciones para que los alumnos puedan tomar clases y talleres; los maestros no están capacitados o las planillas se encuentran incompletas; los baños están completamente descuidados, señalando que no cuentan con papel higiénico, jabón para manos, productos de limpieza y en ocasiones tampoco hay agua. En Saltillo, las peticiones van más allá del mantenimiento de las instalaciones.

ESTUDIANTES DEL TEC CIERRAN IMPORTANTES VIALIDADES EL MISMO DÍA

Sin ponerse de acuerdo, pero compartiendo los mismos malestares, el alumnado de las universidades convocaron a sus compañeros, por medio de las redes sociales, a reunirse en puntos en concreto durante las primeras horas del día 18 de septiembre, con el objetivo de bloquear el tránsito mientras alzaban la voz.