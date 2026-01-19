‘Que se investigue todo’: Sheinbaum acepta revisar a hijo de AMLO por descarrilamiento

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que está de acuerdo con que se investigue a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, como solicitaron legisladores del PAN en días pasados.

“Que se investigue todo, sí, aquí no se cubre a nadie, pero no necesitaban hacer una denuncia, porque por el accidente se abre una carpeta de investigación y dependiendo de la causa, evidentemente, se revisa”, expuso la mandataria.

Sheinbaum señaló que, tras un accidente de esta naturaleza, se inicia una carpeta de investigación y que, conforme se determinen las causas, se revisarán las posibles responsabilidades derivadas del caso.

La titular del Ejecutivo explicó que el cargo de López Beltrán fue de supervisor de la obra, con un papel honorífico vinculado a la revisión de etapas de construcción y a la verificación de tiempos, mientras que la supervisión técnica estuvo a cargo de ingenieros.

“Él jugó un papel honorífico en la revisión, más bien de los tiempos y de la construcción; evidentemente, la supervisión técnica de la construcción del tren, pues estuvo a cargo de ingenieros. Entonces, si hay algún asunto técnico relacionado con la vía, pues son los ingenieros que supervisaron el tren, los que en todo caso tendrían una responsabilidad”, afirmó.

Sheinbaum informó además que esta semana o, a más tardar, la próxima, la Fiscalía General de la República dará a conocer un primer dictamen sobre las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

“Estamos esperando que esta semana, más tarde la próxima semana, fue lo que nos dijo la fiscal general, estarán dando ya un primer dictamen... pero un primer dictamen de la causa del accidente”, dijo.