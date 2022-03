Que siempre no, AMLO descarta dormir en hotel de Santa Lucía para inaugurar el AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ya no dormirá en el hotel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ubicado en las instalaciones de Santa Lucía para la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) este 21 de marzo debido a que aún no cuenta con certificación.

“Ya está terminado el hotel, está muy bien, lo que pasa es que hace falta una certificación y dije, no, no, no. Y como leí el comentario de Joaquín, que me dio risa, que no hay que perder el sentido del humor, que me voy a llevar dos horas en llegar y que por eso me voy a dormir allá un día antes, pues no, voy a dormir aquí y voy a hacer como media hora o 40 minutos”.

Por otra parte, López Obrador aseguró que no se romperá la veda electoral por la consulta de la revocación de mandato por la inauguración del AIFA, pues aseguró que no cortará ningún listón y solo hablarán los gobernadores y funcionarios.

“Va hablar el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; va hablar Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad; va hablar el ingeniero que estuvo a cargo de la construcción, el general Vallejo; y va hablar el general secretario (Luis Cresencio) Sandoval y yo voy a estar ahí y no voy a cortar ningún listón, ni nada. Nada más voy a acompañar como van a ir muchos invitados”, señaló.

Asimismo, indicó que entre los invitados habrá empresarios, gobernadores, trabajadores, ciudadanos, entre otros.