Quedan libres padres del feminicida de Monserrat Bendimes, Marlon N.

Pese a recuperar su libertad, la pareja deberá someterse a varias condiciones , tales como residir en un lugar determinado; no consumir drogas y hacerse estudios antidoping; someterse a un tratamiento psicológico.

Acudir a firmar cada 15 días; no poseer armas; entregar su pasaporte y visa a fin de no viajar al extranjero; no frecuentar o acercarse al domicilio de Monserrat Bendimes durante dos años, y finalmente, pagar 100 mil pesos como reparación del daño.

Los padres de Marlon N. habían sido detenidos en abril pasado con la medida cautelar de prisión preventiva por un año.

Monserrat Bendimes Roldán fue golpeada el 17 de abril de 2021 y murió seis días después en el hospital por las lesiones que presentaba.