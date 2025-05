¿Quieres ser mi vecino? No, gracias, Elon Musk

Por Kirsten Grind

Al principio, los residentes de la exclusiva calle cerrada en West Lake Hills, Texas, no sabían quién se había mudado a la mansión de 640 metros cuadrados y seis dormitorios de al lado.

Entonces llegaron los obreros de la construcción para levantar una valla de alambre de espino de casi 5 metros alrededor de la propiedad de 6 millones de dólares, que es una de las cuatro casas de la frondosa calle. También instalaron una cámara orientada hacia el exterior. A continuación, una flota de automóviles —muchos de ellos Teslas— empezó a estacionarse en la calle. Tres veces al día, un cambio de turno señalaba al personal de seguridad que entraba y salía de la casa. En una oportunidad, el conductor de un coche que pasaba gritó a altas horas de la noche que buscaba una fiesta en “casa de E”.

A nadie le agradaba el alboroto, ni el tráfico, ni la puerta que se abría y cerraba con teclado numérico para los trabajadores y los coches a todas horas. Así que incluso cuando se enteraron de boca en boca de que su nuevo vecino era Elon Musk, el hombre más rico del mundo, eso no impidió que algunos de ellos se quejaran ante las autoridades de West Lake Hills sobre su mansión.

Desde entonces, las quejas han escalado hasta convertirse en una protesta en torno a las ordenanzas municipales, los permisos y las excepciones conocidas como variantes, hasta el punto de que el asunto de la casa de Musk desembocó el mes pasado en una polémica reunión de la Comisión de Zonificación y Planificación. El debate se dirige a continuación a una sesión del Consejo Municipal de West Lake Hills, prevista para el 14 de mayo.

“El transporte de empleados del servicio a otras casas, dejando sus coches en nuestras tranquilas calles, llevando y trayendo la ropa sucia para lavarla en otras casas, tiene que acabar”, escribió Paul Hemmer, vecino y principal denunciante, a la Comisión de Zonificación y Planificación. La carta estaba firmada también por los ocupantes de las otras dos casas de la calle.

Durante los últimos meses, Musk, de 53 años, ha arrasado por todo Washington, haciendo caso omiso de las tradiciones establecidas y hackeando lo que consideraba burocracia federal innecesaria. Pero en su propio patio trasero, a las afueras de Austin, el multimillonario de la tecnología se ha visto envuelto en un laberinto de normativas locales y burocracia. Parece que nadie es lo bastante rico como para escapar de los vecinos.

Magnates como Mark Zuckerberg han llegado a veces al límite de su riqueza y sus conexiones en desacuerdos sobre sus casas de lujo. Lo mismo le ha ocurrido a Musk, quien hasta el momento está perdiendo contra la burocracia municipal en West Lake Hills. Él y sus empleados no obtuvieron permisos para una puerta metálica y la valla construida alrededor de la propiedad, lo que hizo que la estructura de alambre de espino fuera 3 metros más alta de lo permitido, según mostraron los registros locales. En total, la construcción infringió seis ordenanzas municipales. Después de que algunos vecinos protestaran, el equipo de Musk intentó obtener un permiso retroactivo para los proyectos.

Pero Jim Pledger, uno de los seis comisionados de la Comisión de Zonificación y Planificación de West Lake Hills, dijo que él y sus colegas votaron unánimemente el mes pasado en contra de recomendar que se concedieran al propietario —se cuidó de no nombrar a Musk— variantes para los proyectos. Si se hiciera una excepción, dijo Pledger, “incentivaríamos a la gente a incumplir las normas”.

A menos que el Consejo Municipal no esté de acuerdo con esa decisión, Musk se enfrenta a la perspectiva de tener que derribar la valla y la puerta o cambiarlas para cumplir las normas de la ciudad.

Musk no respondió a las solicitudes de comentarios. Un administrador de la casa vinculado a la propiedad se negó a hacer comentarios.

La historia de Musk en Texas es relativamente reciente. El magnate de la tecnología, quien supervisa seis empresas, trasladó la mayoría de sus operaciones empresariales a este estado desde California a partir de 2021. Ha construido fábricas para su empresa de vehículos eléctricos, Tesla, su empresa de cohetes, SpaceX, y su empresa de construcción de túneles, The Boring Company, en los alrededores de Austin y la vecina Bastrop.

Musk también se mudó él mismo a Austin. Al principio quería construir casas para él y sus hijos (tiene al menos 13) en cientos de hectáreas que compró allí. Cuando el plan fracasó, buscó otras propiedades.

En 2022, Musk compró la casa de West Lake Hills a través de una sociedad de responsabilidad limitada, que recibió el nombre de la calle donde se encuentra la propiedad. La casa está en medio de un barrio residencial, al fondo de casi una hectárea de terreno en pendiente junto a una estrecha carretera pública, lo que dificulta la seguridad.

“Se supone que los castillos se construyen en las colinas, ¿no?”, dijo Anne Yeakel, residente de West Lake Hills desde hace mucho tiempo, quien vive a la vuelta de la esquina. “Eran compradores sofisticados, y si la seguridad era la directriz principal, esta no era la casa para ello”.

Musk y su personal no se presentaron a los vecinos. Pocos residentes lo han visto allí. Pero se corrió la voz rápidamente en la comunidad de 3400 habitantes, y en poco tiempo todo el mundo supo que se había mudado allí.

“Aquí todo el mundo lo sabe”, dijo Yeakel.

La mansión fue una de las tres que Musk compró en la zona en los últimos tres años para crear un complejo para sus hijos y sus madres. En un momento dado, Claire Boucher, conocida como la artista musical Grimes, vivió con Musk y sus tres hijos en la casa. Shivon Zilis, ejecutiva de neurotecnología que tiene cuatro hijos con Musk, vive a unos 10 minutos a pie. Musk también compró otra mansión de estilo toscano hace aproximadamente un año.

Los vecinos pronto comenzaron a sentirse frustrados por el alboroto constante en la casa. Veían entrar y salir a gente con fundas de pistola, mientras el equipo de seguridad aumentaba a la par que la preocupación por la seguridad de Musk. Aunque Texas tiene leyes permisivas en materia de armas, la actividad resaltaba.

“Yo llamo a ese lugar Fort Knox”, dijo Hemmer, un agente inmobiliario jubilado que vive al otro lado de la calle y es presidente de la asociación de propietarios del vecindario.

La casa estaba más tranquila los días en que Musk no estaba en la ciudad, dijeron los vecinos, sobre todo en los últimos meses, cuando vivía principalmente en Washington para asesorar al presidente Donald Trump. Ahora los residentes se preparan para el regreso de Musk, después de que dijera que pasaría menos tiempo en la capital.

A algunos vecinos les molestó especialmente la enorme valla que hay delante de la mansión, así como la gigantesca puerta metálica que hay al otro extremo de la propiedad, que parece servir de entrada para los empleados.

Hemmer, quien desde hace tiempo es propietario de un Tesla, se sintió tan frustrado con su vecino que empezó a sobrevolar la casa con un dron para comprobar si había infracciones municipales, y mantiene una cámara de video apuntando a la propiedad las 24 horas del día. El año pasado se quejó a los funcionarios de West Lake Hills de la valla de Musk, del tráfico y de que creía que el propietario tenía un negocio de seguridad en la propiedad.

El equipo de seguridad de Musk también se puso en contacto con el Departamento de Policía de West Lake Hills en relación con Hemmer, según los registros de la ciudad. Un funcionario de seguridad acusó a Hemmer el año pasado de salir desnudo en la calle, según los registros.

Hemmer negó que estuviera desnudo y dijo que estaba en su propiedad con ropa interior negra. Otra noche, dijo, estaba paseando a su perro completamente vestido y se detuvo cuando de repente necesitó orinar, lo que captó la cámara de Musk.

“Las cámaras me pillaron”, dijo Hemmer. “Da miedo que haya tipos sentados viéndome orinar”.

Tras repetidas protestas de Hemmer, los funcionarios de West Lake Hills descubrieron que Musk había infringido las ordenanzas municipales con la valla y la puerta. El mes pasado, la Comisión de Zonificación y Planificación debatió si concederle variantes para los proyectos.

Antes de la reunión, Tisha Ritta, experta en permisos que trabaja para la sociedad de responsabilidad limitada de Musk, escribió una carta a la comisión de urbanismo solicitando una exención de las normas municipales.

“Como funcionario público de alto nivel, el residente de la propiedad se enfrenta a continuas amenazas de seguridad, por lo que es imperativo adoptar medidas de seguridad proactivas”, escribió, según una copia de la carta. Ritta no respondió a las solicitudes de comentarios.

Hemmer y otros residentes escribieron su propia carta a la comisión de urbanismo, fustigando a su vecino por facilitar “el mal comportamiento en nuestra pequeña y tranquila calle cerrada”.

Durante un tiempo, Musk parecía encaminado a ganar la batalla vecinal. Los funcionarios de urbanismo y zonificación recomendaron que se concedieran a su propiedad “variaciones por dificultades”, que le permitirían mantener la valla y otros proyectos con solo pequeños cambios en la propiedad, según documentos municipales.

Pero en la reunión de planificación, los comisionados negaron a Musk las variantes. Cuando interrogaron a Ritta, esta culpó a un antiguo administrador de la casa de no haber conseguido los permisos para la construcción.

“Conocí al propietario apenas el año pasado, y desafortunadamente estaba bajo la dirección del administrador de la casa”, dijo, según una grabación de la reunión.

Hemmer también intervino en la reunión para decir que dudaba de que el propietario se hubiera equivocado.

“Si le sigues en las noticias, siempre es culpable de construir cosas y pedir permiso después”, dijo.

Una comisionada, no identificada en la grabación, dijo que no podía creer que el personal de West Lake Hills hubiera recomendado que el propietario recibiera alguna excepción.

“Estoy asombrada de que el personal esté planteando cualquier tipo de insinuación de que nos doblegamos en función de quien lo pide”, dijo.

La decisión de la comisión de urbanismo no pone fin al proceso. En la próxima reunión del Consejo Municipal de West Lake Hills, los miembros deberán decidir si siguen la recomendación de los comisionados sobre la mansión de Musk.

Si el Consejo Municipal vota en su contra, Musk podría demandar a la ciudad. Y si eso no funciona —y dado su historial de respaldo a candidatos— siempre estarán las próximas elecciones locales.

