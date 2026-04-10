Ráfagas contra comandancia y patrullas en Zacatecas; presumen incursión del CJNG y un muerto

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/ 10 abril 2026
    Ráfagas contra comandancia y patrullas en Zacatecas; presumen incursión del CJNG y un muerto
    Uno de los ataques fue contra un inmueble del ayuntamiento que alberga la comandancia municipal. ESPECIAL

El gobierno estatal reportó un fallecido y desplegó un operativo con fuerzas federales y estatales en una franja limítrofe con Jalisco

ZACATECAS.ZAC.- La madrugada de este viernes se registraron ataques armados en el municipio de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas, atribuidos de manera preliminar a integrantes del crimen organizado que se presume pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); en las agresiones se reportó una persona muerta.

Uno de los ataques fue contra un inmueble del ayuntamiento que alberga la comandancia municipal, donde también varias patrullas resultaron rafagueadas. El segundo ocurrió en un domicilio particular, informó el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.

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El funcionario precisó que las agresiones a los inmuebles ocurrieron cerca de las 5:00 de la mañana y que el reporte de la noticia criminal se recibió alrededor de las 7:00 horas, tras lo cual se desplegó un operativo en la zona.

Reyes Mugüerza indicó que en el operativo participan elementos militares, Guardia Nacional, así como Policía Estatal y personal de las fiscalías, con el objetivo de atender la situación y asegurar el área.

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El secretario general expuso que Trinidad García de la Cadena se ubica en una franja limítrofe con Jalisco, a la que se refirió como “zona gris”, donde, dijo, grupos criminales procedentes de esa entidad pueden incursionar hacia el sur de Zacatecas.

También señaló que el municipio presenta “deficiencias” en su policía municipal y atribuyó esta condición a la falta de un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal de Zacatecas.

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Añadió que Tlaltenango, Teul de González Ortega, Mezquital del Oro, Santa María del Oro y Tepechitlán enfrentan un escenario similar, al ubicarse en la misma región y no haber logrado fortalecer sus corporaciones municipales, lo que, sostuvo, los vuelve más vulnerables.

Pese a la ausencia de convenios en esas demarcaciones, afirmó que el gobierno estatal no dejará solos a los municipios y que se instaló una base de operaciones con corporaciones estatales y federales en esa zona; en el municipio, este viernes se reportó el cierre de establecimientos y calles con baja afluencia tras los hechos.

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