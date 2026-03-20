Red de clonación en plazas y restaurantes: capturan a tres con 53 tarjetas y terminales

CUERNAVACA, MOR.- Un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos culminó con la detención de tres personas en el municipio de Mazatepec, en posesión de 53 tarjetas de crédito y débito de origen ilícito. El titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia Lozano, identificó a los detenidos como Denisse Rosaline “N”, de 31 años; Alberto “N”, de 35, y Carlos Brayan “N”, de 24, quienes además portaban cuatro dispositivos electrónicos con características de terminales de pago y tres teléfonos celulares.

De acuerdo con el funcionario, los implicados viajaban a bordo de un Chevrolet Sonic con placas del Estado de México y fueron detenidos tras conducir de manera evasiva. En el vehículo también se localizaron los equipos asegurados durante la intervención. Urrutia Lozano informó que, tras la captura, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de los tres imputados y señaló que dos de ellos cuentan con antecedentes penales en el Estado de México e Hidalgo por delitos contra la salud y faltas administrativas.

Añadió que Denisse Rosaline “N” es quien concentra mayores antecedentes, con registros en Querétaro y Nezahualcóyotl, Estado de México, por delitos contra la salud, además de otra detención en Hidalgo por portar sustancias prohibidas en la vía pública y lugares públicos. El secretario sostuvo que los detenidos formarían parte de un grupo delictivo dedicado a la clonación de tarjetas bancarias con operación en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, de acuerdo con la información presentada por la autoridad estatal.

Según lo expuesto, los imputados enfrentan penas de hasta nueve años de prisión y multas que podrían alcanzar 300 mil días de salario, conforme al artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, que sanciona la posesión y alteración de instrumentos de pago. Como medida cautelar, se ordenó presentación periódica quincenal. Urrutia Lozano pidió el apoyo de la ciudadanía para sumar denuncias al señalar que, además del aseguramiento de equipos y terminales, la operación se habría extendido a plazas comerciales y restaurantes, donde —según dijo— habrían actuado en colusión con empleados para clonar tarjetas bancarias.

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