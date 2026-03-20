Marina y SSP de Puebla detienen a 16 presuntos de La Familia Michoacana y aseguran drogas y armas

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/ 20 marzo 2026
    Marina y SSP de Puebla detienen a 16 presuntos de La Familia Michoacana y aseguran drogas y armas
    Un cateo en la capital poblana dejó detenidos, entre ellos una mujer, tras un operativo conjunto de la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. ESPECIAL
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En el inmueble se aseguraron diversas dosis de droga, armas y cartuchos; los arrestados quedaron a disposición de la autoridad

PUEBLA, PUE.- En conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la Marina Armada detuvo a 16 presuntos integrantes del grupo delictivo “La Familia Michoacana”, a quienes aseguró drogas, armas y cartuchos durante un operativo realizado en Puebla.

Se trata de 15 hombres y una mujer capturados durante un cateo efectuado por personal naval y policial en un domicilio ubicado en la calle 46 Norte, colonia 10 de Mayo, en la capital poblana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/godoy-pide-coordinacion-de-fgr-con-fuerzas-armadas-y-policias-para-fortalecer-combate-a-la-delincuencia-OL19651186

La Secretaría de Marina informó que en el inmueble se aseguraron 49 dosis de cristal, 29 dosis de heroína, cinco dosis de cocaína, nueve bolsas de piedra y 10 dosis de hierba verde con características similares a la mariguana.

También fueron aseguradas dos armas de fuego, un cargador, 21 cartuchos útiles y diversos efectos, de acuerdo con el reporte de la dependencia federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/bajan-precios-de-gasolina-en-algunas-estaciones-de-chihuahua-NL19651149

Las autoridades navales señalaron que las personas detenidas están presuntamente relacionadas con “La Familia Michoacana”, grupo que —indicaron— opera en esa entidad, por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.

A los detenidos se les leyeron sus derechos y tanto la droga como las armas y objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/alertan-por-168-victimas-en-la-montana-en-guerrero-y-acusan-subregistro-por-clasificacion-de-delitos-BL19651033

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte de su trabajo coordinado con autoridades de los tres órdenes de gobierno para tareas de seguridad.

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