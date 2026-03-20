Marina y SSP de Puebla detienen a 16 presuntos de La Familia Michoacana y aseguran drogas y armas

PUEBLA, PUE.- En conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la Marina Armada detuvo a 16 presuntos integrantes del grupo delictivo “La Familia Michoacana”, a quienes aseguró drogas, armas y cartuchos durante un operativo realizado en Puebla. Se trata de 15 hombres y una mujer capturados durante un cateo efectuado por personal naval y policial en un domicilio ubicado en la calle 46 Norte, colonia 10 de Mayo, en la capital poblana.

La Secretaría de Marina informó que en el inmueble se aseguraron 49 dosis de cristal, 29 dosis de heroína, cinco dosis de cocaína, nueve bolsas de piedra y 10 dosis de hierba verde con características similares a la mariguana. También fueron aseguradas dos armas de fuego, un cargador, 21 cartuchos útiles y diversos efectos, de acuerdo con el reporte de la dependencia federal.

Las autoridades navales señalaron que las personas detenidas están presuntamente relacionadas con “La Familia Michoacana”, grupo que —indicaron— opera en esa entidad, por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego. A los detenidos se les leyeron sus derechos y tanto la droga como las armas y objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte de su trabajo coordinado con autoridades de los tres órdenes de gobierno para tareas de seguridad.

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