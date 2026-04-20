Reducen edad de jubilación en México: así podrás retirarte antes con el ISSSTE

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/ 20 abril 2026
    Reducen edad de jubilación en México: así podrás retirarte antes con el ISSSTE
    La edad de jubilación en el ISSSTE comenzará a reducirse a partir de 2028, permitiendo que miles de trabajadores, especialmente mujeres, accedan a un retiro anticipado. Foto: Especial
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Te explicamos cómo aplicará este cambio y cuáles son los requisitos.

La posibilidad de una jubilación anticipada en México está más cerca de convertirse en realidad para miles de trabajadores del sector público. De acuerdo con los ajustes previstos en la Ley del ISSSTE, a partir de 2028 comenzará una reducción progresiva en la edad de retiro, con un enfoque que beneficiará principalmente a las mujeres.

Este cambio marca un giro importante en el sistema de pensiones, ya que revierte el incremento gradual en la edad de jubilación que se había aplicado en años anteriores.

https://vanguardia.com.mx/vida/pension-imss-e-issste-cuando-cae-el-deposito-de-mayo-2026-EL20096640

¿A qué edad podrás jubilarte con el ISSSTE?

El calendario de reducción ya está definido y se aplicará de forma escalonada en los próximos años. La meta es permitir que los trabajadores puedan retirarse antes, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Reducción gradual de la edad de retiro

2025 a 2027:

- Mujeres: 56 años

- Hombres: 58 años

A partir de 2028:

- Mujeres: 55 años

- Hombres: 57 años

Entre 2031 y 2033:

- Mujeres: 54 años

Desde 2034 en adelante:

- Mujeres: 53 años

Esta reducción coloca a México en un escenario más flexible para el retiro, especialmente para las trabajadoras del sector público, quienes podrán acceder a su pensión en una edad más temprana.

Requisitos para acceder a la jubilación anticipada

No todos los trabajadores podrán beneficiarse automáticamente de esta reducción. Es importante cumplir con ciertos criterios establecidos en la ley.

Condiciones clave

- Contar con al menos 28 años de cotización en el caso de mujeres

- Tener 30 años de cotización en el caso de hombres

- Estar bajo el régimen del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE

- No haber optado por los bonos de pensión

Cumplir con estos requisitos será fundamental para acceder a este esquema de retiro anticipado.

$!La posibilidad de una jubilación anticipada en México está más cerca de convertirse en realidad.
La posibilidad de una jubilación anticipada en México está más cerca de convertirse en realidad. Foto: Especial

¿Qué significa este cambio para los trabajadores?

La reducción en la edad de jubilación representa una oportunidad para quienes han acumulado años de servicio y buscan retirarse antes. También implica un ajuste en la planeación financiera personal, ya que retirarse a menor edad puede influir en el monto de la pensión y en la duración de los recursos.

Además, este movimiento responde a una demanda histórica de los trabajadores del sector público, especialmente de las mujeres, quienes ahora tendrán condiciones más favorables para concluir su vida laboral.

https://vanguardia.com.mx/informacion/medicamento-del-imss-o-issste-que-hacer-si-no-te-lo-dan-en-la-clinica-LG19973877

Un cambio que redefine el retiro en México

Aunque entre 2025 y 2027 no habrá modificaciones en la edad de jubilación, la reducción programada a partir de 2028 marca el inicio de una nueva etapa en el sistema de pensiones del ISSSTE.

Para quienes están cerca del retiro, este ajuste puede representar una diferencia significativa en sus planes a futuro. La clave estará en conocer las condiciones, cumplir con los requisitos y anticipar decisiones financieras que permitan aprovechar al máximo este beneficio.

La jubilación anticipada en México ya no es solo una posibilidad lejana, sino una opción concreta que comenzará a tomar forma en los próximos años.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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