Refinería Dos Bocas de AMLO es un ‘Monumento a la Opacidad’ por sobrecostos, alertan expertos

Especialistas coinciden en que la inauguración de la primera etapa de la refinería ‘Olmeca’ ubicada en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco, está llena de incertidumbre pues no se sabe con claridad lo que se presentará y cuánto tiempo falta para que comience a refinar petróleo.

“No sabemos qué es lo que se va a inaugurar, Pemex no ha emitido ningún informe al respecto, ni siquiera a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, SEC, por sus siglas en inglés) que sería el único regulador serio que lo supervisa, y si con la SEC no hay transparencia, a pesar de que son muy exigentes, pues que se puede esperar con los demás”, dijo Rosanety Barrios, especialista del sector energético a El Financiero.

La mayor incertidumbre es hasta cuándo comenzará a operar pues esta es una obra insignia del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

“Preguntas tan elementales, pero que no se han hecho públicas, vamos a ver un corte de listón y un informe de Gobierno, pero no sabemos qué hay detrás, y esto es muy preocupante ya que es uno de los proyectos prioritarios de esta administración”, expresó la especialista.

Arturo Carranza, experto en materia energética, cuestionó el proyecto del cual aseguró, es opaco y con un sobrecosto para algo que ‘tendrá poca vida útil’.

“Sabemos que ha sido un proyecto cuestionable, tanto por sobrecostos y hasta por la utilidad del proyecto, que, por cierto, va a tener una vida útil muy pequeña de cara a la transición energética”, dijo.

Para Gonzalo Monroy, consultor en temas de energía, la refinería Dos Bocas es un “monumento a la opacidad” que obedece a dictámenes políticos y no técnicos, pues aseguró que los sobrecostos de la obra, la asignación directa de contratos y el uso de filiales de Pemex dificulta la rendición de cuentas en Dos Bocas

“El gobierno para agregar más capas de opacidad utilizó filiales de Pemex en las cuales no es tan fácil obtener su evaluación o incluso supervisión desde el punto de vista de cuentas públicas, no es tan sencillo”, expresó el experto.

En este contexto, una de las grandes fallas de esta inauguración son la opacidad y falta de transparencia que envuelve a esta magna obra, pues la refinería ‘Olmeca’ está desarrollada por PTI Infraestructura de Desarrollo, empresa filial de Pemex.

“Las filiales, a diferencia de las subsidiarias, operan bajo derecho privado, por lo que no tienen las mismas obligaciones de transparencia y contrataciones”, detalló en una nota el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Por otra parte, Susana Cazorla, exjefa de asesores para el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), precisó que la demanda de gasolinas no se cubrirá con la puesta en marcha de Dos Bocas porque México no cuenta con suficiente crudo para procesar.