Reforma a plataformas digitales amplía derechos sin afectar empleo, afirma STPS

CDMX.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que los resultados de la prueba piloto obligatoria aplicada a personas trabajadoras de plataformas digitales entre julio y diciembre de 2025 confirmaron que es posible ampliar derechos laborales y el acceso a la seguridad social sin eliminar la flexibilidad ni afectar la disponibilidad de empleo en la economía digital.

De acuerdo con la dependencia, en diciembre un total de 206 mil 521 personas superaron el umbral del ingreso neto mensual equivalente a un salario mínimo, cifra que representa un incremento de 55.5 por ciento respecto de las 132 mil 841 personas registradas en julio bajo esa misma condición.

La STPS detalló que al cierre de 2025 el salario base de cotización promedio en plataformas digitales fue de 392.42 pesos diarios, nivel 41 por ciento superior al salario mínimo, lo que, señaló, refleja una incorporación a la seguridad social sobre ingresos reales y no sobre montos subdeclarados.

En cuanto al financiamiento del esquema, la dependencia precisó que la aportación directa de las personas trabajadoras equivale aproximadamente al 2.5 por ciento del salario base de cotización, mientras que el resto corresponde a cuotas patronales cubiertas por las plataformas, lo que, aseguró, desmiente la idea de que la reforma traslada la carga a quienes generan los ingresos.

Con base en la información disponible, la Secretaría sostuvo que no se observa un impacto adverso en el empleo tras la implementación de la reforma, y que el crecimiento sostenido del número de personas registradas confirma que el modelo no se ha visto afectado. Por el contrario, indicó, se rompe con el paradigma de mantener servicios baratos a costa de la precariedad laboral.

“La reforma no elimina la flexibilidad: elimina la precariedad, al ampliar la protección social, ordenar la relación laboral y reconocer la naturaleza intermitente del trabajo en plataformas”, señaló la STPS, al subrayar que México avanza hacia un modelo más justo e incluyente, alineado con estándares internacionales y con la política de trabajo digno del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La dependencia destacó que la evolución mensual muestra una consolidación clara en el último trimestre del año, tras los ajustes técnicos a los factores de cálculo del ingreso neto mensual, los cuales fueron actualizados para 2026 considerando los incrementos al salario mínimo.

Entre octubre y diciembre, el 77 por ciento de las personas que superaron el umbral de ingreso neto mensual fueron las mismas, lo que permitió identificar a un grupo de trabajadoras y trabajadores para quienes esta actividad representa su principal fuente de ingresos y para quienes la seguridad social es una condición básica de protección.

La STPS explicó que la reforma distingue entre distintos niveles de participación en las plataformas, lo que permite priorizar la protección de quienes dependen de esta actividad sin excluir a quienes laboran de forma ocasional. Quienes superan el umbral acceden a todos los seguros del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que quienes no lo alcanzan cuentan al menos con cobertura de Riesgos de Trabajo ante accidentes o enfermedades ocurridas durante la prestación del servicio. Con información de El Universal