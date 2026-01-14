Gobierno apuesta por niños ‘anticorrupción’ desde el aula

CDMX.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, puso en marcha este miércoles el programa Semilleros de la Honestidad, una iniciativa dirigida a fomentar valores de honestidad y honradez entre estudiantes de educación básica en el país.

Durante la presentación del programa, el subsecretario de la dependencia, Alejandro Encinas Nájera, afirmó que la corrupción se mantiene como uno de los tres principales problemas del país y subrayó que una parte significativa de la población considera indispensable fortalecer el ejemplo y la educación en las nuevas generaciones para reducir esta práctica.

Encinas Nájera sostuvo que, si bien es necesario contar con leyes e instituciones sólidas, la base para combatir la corrupción se encuentra en la formación de valores desde las primeras infancias. “Los valores se aprenden desde la niñez, en las escuelas, y lo que hagamos con esta generación marcará al país en las próximas décadas”, señaló.

El funcionario indicó que Semilleros de la Honestidad surge como una respuesta a ese reto generacional y busca sembrar principios de integridad, responsabilidad pública y coherencia ética, con el fin de formar a los ciudadanos, empresarios y servidores públicos del futuro.

Destacó que el papel de maestras y maestros será fundamental en este proceso, al fungir como un acompañamiento clave en la enseñanza de valores, y enfatizó que el programa requiere la participación conjunta de autoridades educativas, docentes, madres, padres y tutores.

“Los valores no se imponen ni se improvisan; se siembran, se cuidan y se cultivan desde temprana edad para que la corrupción no sea una opción, sino una convicción”, afirmó Encinas Nájera, al señalar que el objetivo es sensibilizar a niñas y niños para que reconozcan la importancia de estos principios en su vida cotidiana.

En representación del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, señaló que para la Nueva Escuela Mexicana el conocimiento debe servir para cuestionar y mejorar la vida, promoviendo valores como la solidaridad, la honestidad y la corresponsabilidad social.

Juárez Pérez explicó que el programa se vincula con el eje de pensamiento crítico de la Nueva Escuela Mexicana y que, en su primera etapa, estará dirigido a cerca de cuatro millones de niñas y niños de nivel preescolar. Añadió que Semilleros de la Honestidad se desarrollará a lo largo de toda la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la meta de abarcar progresivamente toda la educación básica. Con información de El Universal