Reforma electoral será el ‘plato fuerte’ del Congreso a partir de febrero: Senado

CDMX.- La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, adelantó que durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero, se abordarán asuntos fundamentales, entre los que destaca la reforma electoral, la cual calificó como el “plato fuerte” de la agenda legislativa y que, dijo, generará debates muy profundos.

Entrevistada en un canal de televisión del Estado, la legisladora destacó el trabajo de la Comisión del Poder Ejecutivo Federal encabezada por Pablo Gómez Álvarez, en la que participaron distintos sectores para analizar temas como la fiscalización de los recursos, la austeridad en materia electoral y la reducción del número de legisladores.

Castillo Juárez estimó que, en el proceso legislativo de esta reforma, la Cámara de Diputados fungirá como cámara de origen, mientras que el Senado de la República actuará como cámara revisora, conforme al diseño constitucional.

La senadora rechazó que la iniciativa busque eliminar la representatividad política y sostuvo que el objetivo es fortalecer el sistema con reglas claras. “Considero que esto no va a ser así, sino que tiene que haber normas importantes para lo que sería la representación de las diferentes fuerzas políticas en nuestro país”, afirmó.

En otro tema, señaló que el Poder Legislativo continuará respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su postura de rechazo a cualquier tipo de intervención internacional en otros países.

En ese contexto, destacó que la mandataria federal condenó desde el primer momento la intervención de Estados Unidos en Venezuela, al subrayar la importancia de respetar la soberanía de las naciones.

Castillo Juárez reivindicó los principios de la política exterior mexicana establecidos en la Constitución Política, como la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención por la vía de la fuerza.

Finalmente, recordó que estos lineamientos forman parte de una tradición histórica de la diplomacia mexicana, con fundamento en la Doctrina Estrada, la cual —dijo— sigue vigente como eje rector de la relación de México con el mundo. Con información de El Universal