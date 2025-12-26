Registro Civil emite acta con identidad no binaria por orden judicial en Yucatán

MÉRIDA, YUC.- Tras una resolución judicial, el Registro Civil de Mérida emitió un documento inédito en Yucatán al incorporar, por primera vez, el reconocimiento legal de una identidad no binaria en un acta de nacimiento, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

El hecho se registró luego de que la autoridad judicial ordenó la emisión del acta con dicha precisión, lo que implica un cambio en el ámbito administrativo local respecto a los trámites vinculados con el derecho a la identidad.

TE PUEDE INTERESAR: EZLN alista jornadas con invitados y festejo en Oventik rumbo al 1 de enero

La persona beneficiaria fue Betuel Cetina, quien señaló que la obtención del documento tiene un significado que, dijo, trasciende lo individual al representar un paso para una comunidad que ha enfrentado obstáculos para ejercer derechos y acceder a trámites oficiales.

El abogado promovente, Edgar Moo Montalvo, indicó que la resolución confirma que el derecho a la identidad de género forma parte del libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana, y que no puede limitarse únicamente a categorías binarias.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Edomex entrega cuerpos de fallecidos en desplome de un jet en Toluca

Asimismo, subrayó que la ausencia de regulación específica no debe ser un motivo para restringir derechos humanos, por lo que consideró que la determinación judicial constituye un referente para casos similares.

En ese contexto, sostuvo que el caso sienta un precedente en el estado en materia de reconocimiento de identidades no binarias en documentación oficial, al tratarse de un procedimiento que no se había reportado con anterioridad en Yucatán.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan 37 mdp y armas en camioneta blindada; audiencia se aplaza por ‘fiestas’ y falta de pruebas

De acuerdo con la explicación difundida, la identidad no binaria se refiere a identidades de género que no se ajustan al sistema tradicional binario, que clasifica a las personas exclusivamente como hombre o mujer.

En lugar de adherirse a esas categorías, se indicó que las personas no binarias pueden experimentar su identidad de género de manera diversa o fluida, lo que ha motivado solicitudes de reconocimiento en trámites oficiales. Con información de El Universal