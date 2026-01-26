Remueven a Romero Tellaeche del CIDE tras señalamientos internos; llega directora interina

/ 26 enero 2026
    Remueven a Romero Tellaeche del CIDE tras señalamientos internos; llega directora interina
    La información sobre el cambio comenzó a circular entre integrantes de la comunidad académica. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

El relevo se dio tras semanas de señalamientos internos y críticas a la gestión, mientras la Secretaría de Ciencia no ha detallado los motivos de la remoción

CDMX.- La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, destituyó a José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y, en su lugar, fue designada como directora interina Julia Ibarra Rojas.

El nombramiento de Ibarra Rojas entrará en vigor a partir del martes 27 de enero de 2026, sin que hasta el momento se hayan informado las razones de la remoción ni el periodo previsto del encargo interino.

La información sobre el cambio comenzó a circular este lunes entre integrantes de la comunidad académica, luego de difundirse una carta de la Secihti firmada por Ruiz Gutiérrez y fechada el 27 de enero de 2026, dirigida a la propia Ibarra Rojas, según el mismo medio.

Romero Tellaeche encabezaba el CIDE desde el 29 de noviembre de 2021, cuando el entonces Conacyt era dirigido por María Elena Álvarez-Buylla; su designación ocurrió en un contexto de movilización estudiantil al interior del Centro.

En meses recientes, un grupo de investigadoras hizo públicos señalamientos contra el exdirector, al acusarlo de ejercer violencia de género en la institución, en el marco de pronunciamientos del Seminario Interdisciplinario de Mujeres, Género y Feminismos.

De manera paralela, el tema de denuncias internas también fue colocado en la discusión pública por referencias a procedimientos y quejas ante instancias de control, en un contexto en el que distintos actores han demandado medidas institucionales dentro del CIDE.

Entre los antecedentes de controversias durante su gestión, en febrero de 2023 académicos denunciaron que se les negó el pago de viáticos para acudir a un congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) en Vancouver, Canadá, y calificaron la decisión como un intento de censura a voces críticas. Con información de Agencias

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

