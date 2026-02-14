Indignación por fondos de víctimas: acusan que pagaron hospital privado a político tras atentado a balazos

Noticias
/ 14 febrero 2026
    Indignación por fondos de víctimas: acusan que pagaron hospital privado a político tras atentado a balazos
    Sostienen que resulta “ética y administrativamente indefendible” que se canalicen recursos públicos para sufragar gastos médicos privados. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Víctimas

CDMX

Movimiento Ciudadano

El pronunciamiento planteó un contraste con la ruta que, aseguran, enfrenta la mayoría de la población en el sistema de salud

CULIACÁN, SIN.- El colectivo de búsqueda “Sabuesos Guerreras” criticó que la Comisión de Atención a Víctimas destine recursos para cubrir gastos médicos en una institución privada vinculada al político Sergio Torres Félix, quien fue víctima de un atentado a balazos, al considerar que ello representa “una abofeteada” para las víctimas “invisibles” del estado.

La organización civil emitió un pronunciamiento en el que sostuvo que resulta “ética y administrativamente indefendible” que se canalicen recursos públicos para sufragar gastos médicos privados de un político de alto perfil, en el marco de los fondos destinados a la atención de víctimas.

Como contexto, el colectivo señaló que cuando una persona es víctima de un hecho violento, la atención suele canalizarse a hospitales públicos como IMSS-Bienestar, ISSSTE o el Hospital General, donde —indicó— se enfrentan carencias, tiempos de espera y saturación.

En ese sentido, las activistas cuestionaron por qué, tratándose de un funcionario público con “salarios de primer nivel”, no fue canalizado al sistema de seguridad social “como cualquier otra víctima”.

“Al enviarlo a un hospital privado con cargo a fondos de víctimas, el estado admite implícitamente que la salud pública que ellos mismos administran no es digna o suficiente para su clase, pero sí para el resto de la población”, señalaron en el documento.

El colectivo afirmó que cada peso destinado por la Comisión a una clínica privada para la atención de un político representa un recurso que, en su lectura, deja de llegar a otros casos, como madres buscadoras que requieren combustible para sus brigadas, huérfanos por violencia que esperan apoyos o personas desplazadas que viven en condiciones precarias.

Como antecedente inmediato, el jueves pasado se informó que el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, quien sufrió un atentado a balazos el 28 de enero, fue sometido a una segunda cirugía para reactivar su cerebro y a la reconstrucción de una de sus manos.

De acuerdo con lo difundido, tras esos procedimientos fue trasladado a terapia intermedia, mientras el pronunciamiento del colectivo mantuvo el señalamiento sobre el uso de recursos públicos para su atención en una institución privada.

