Mario Delgado destaca logros de estudiantes en robótica durante Encuentro Nacional del TecNM

CDMX.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó los logros de estudiantes mexicanos en robótica durante el Encuentro Nacional de Robótica del Tecnológico Nacional de México (TecNM), realizado con la participación de 173 proyectos.

En el acto estuvo acompañado por Valeria Palacios, identificada como Medalla Mundial de Educación 2025, y por Diego Silverio, medallista de oro en Japón con el Equipo de Robots de Sumo, al referirse a resultados obtenidos por jóvenes en competencias y desarrollos tecnológicos.

Delgado Carrillo señaló, ante miles de asistentes, que México requiere una educación de vanguardia y afirmó que desde el TecNM se impulsa una formación orientada a la autosuficiencia, la sustentabilidad y el acceso equitativo a las tecnologías, además de objetivos vinculados con salud comunitaria e inclusión de personas con discapacidad.

De acuerdo con lo expuesto en el encuentro, los proyectos fueron desarrollados por más de 550 estudiantes y 200 docentes provenientes de 59 institutos tecnológicos, como parte de actividades académicas y de innovación tecnológica.

Acompañado por el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, el titular de la SEP afirmó que el gobierno federal busca ampliar el respaldo a las juventudes mediante una política educativa que facilite que el conocimiento llegue a más estudiantes.

“Hoy trabajamos para que la juventud mexicana camine con esperanza y confianza en sus propios sueños, y cuente con el apoyo necesario para convertirlos en realidad, porque invertir en educación es invertir en el presente y el futuro de México”, expresó.

En su mensaje, Delgado Carrillo sostuvo que el trabajo presentado en el encuentro refleja un enfoque de educación científica con sentido social, orientado a fortalecer la soberanía nacional y a impulsar un desarrollo con oportunidades.