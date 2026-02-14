Rescatan a joven secuestrado en Xochimilco; SSC detiene a seis personas tras operativo simultáneo

/ 14 febrero 2026
    Rescatan a joven secuestrado en Xochimilco; SSC detiene a seis personas tras operativo simultáneo
    La SSC detuvo a seis personas y turnó el caso al Ministerio Público para definir su situación jurídica. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El operativo permitió liberar a la persona de 18 años reportada como víctima de secuestro

CDMX.- En dos acciones operativas simultáneas en las alcaldías Xochimilco y Tláhuac, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a seis personas y liberaron a un joven de 18 años reportado como víctima de secuestro.

De acuerdo con la SSC, la intervención se derivó de trabajos de investigación y de una denuncia ciudadana que alertó sobre la privación de la libertad del joven, lo que permitió ubicar un inmueble donde presuntamente se encontraba la víctima.

TE PUEDE INTERESAR: Marina asegura vehículos y presunta droga en Michoacán; erradica 34 plantíos de amapola en Nayarit

La dependencia informó que, al aproximarse a un domicilio localizado en la calle Segunda Cerrada de Guadalupe I. Ramírez, en la colonia San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, los uniformados escucharon ruidos y a una persona que pedía auxilio, por lo que ingresaron para resguardar su integridad.

En el lugar fueron detenidos tres hombres de 14, 21 y 33 años, así como una mujer de 29, quienes fueron presentados como posibles responsables, según el comunicado de la corporación.

TE PUEDE INTERESAR: Señalan internautas a AMLO por brote de sarampión en México

De manera simultánea, como parte del seguimiento del caso, en la calle Felipe Jardines, colonia Quiahuatla, en la alcaldía Tláhuac, se detuvo a dos hombres de 20 y 26 años en posesión de 29 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína, 27 dosis de aparente mariguana, un teléfono celular y un chip telefónico.

La SSC señaló que las seis personas fueron informadas de sus derechos y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

TE PUEDE INTERESAR: FGR logra nueva vinculación contra excolaboradores de Aureoles por desvío de 138 mdp en Michoacán

El joven rescatado fue orientado para recibir apoyo legal y psicológico en instancias del Gobierno de la Ciudad de México, además de que se le ofrecieron agua y alimento mientras realizaba su denuncia formal ante autoridades ministeriales.

En el marco legal, la dependencia recordó que en la Ciudad de México la sanción por el delito de secuestro es de 40 a 60 años de prisión y de mil a tres mil días multa, mientras que para el secuestro exprés la pena es de 20 a 40 años de prisión y de 500 a dos mil días multa. Con información de Excélsior

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

