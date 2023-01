Reporta IMSS que primer bebé mexicano del 2023 nació en la CDMX

De acuerdo con información reportada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el primer bebé que nació en México este 2023 fue niño y nació en la Ciudad de México.

Dariel Alarí nació a las 00:01 h de este 1 de enero, vía cesárea, con un peso de 3.540 kg y midió 50 centímetros. El nombre de Alarí proviene del zapoteco y significa “guerrero de Dios”.

Médicos del Hospital de Ginecopediatría 3-A, en Magdalena de Las Salinas, reportan al bebé y a su madre, Patricia Calzada, en buen estado de salud.

Señalaron que fue necesaria una cesárea debido a la pérdida de líquido amniótico que presentó la señora Patricia.

“Vine (al hospital) porque no sentía los movimientos del bebé, me ingresaron por la noche, me estuvieron revisando por la mañana, me hicieron un ultrasonido y ya no tenía líquido amniótico, esto le provocaba estrés al bebé y tienen que hacer la cesárea”, contó la mamá.

Pese a las complicaciones previas al parto Dariel tuvo calificación APGAR de 8/9, prueba en la que se mide la correcta frecuencia cardiaca, respiración, tono muscular y reflejos, destacó el doctor Oliverio Bautista López, encargado de la Coordinación Clínica Hospital de Ginecopediatría 3-A.