Reporta SRE mil 55 mexicanos evacuados de Medio Oriente y reitera recomendación de no viajar a la región

Noticias
/ 11 marzo 2026
    Reporta SRE mil 55 mexicanos evacuados de Medio Oriente y reitera recomendación de no viajar a la región
    Precisan que hasta el momento, no se han reportado afectaciones a la integridad física de alguna o algún connacional ante la situación. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

La Cancillería insistió en evitar viajes a la región y confirmó que la embajada en Irán brinda atención a distancia desde Bakú

CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, al día de hoy miércoles, suman mil 055 personas mexicanas —entre residentes y turistas— que han sido evacuadas de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin, Líbano y Qatar.

La Cancillería precisó que, hasta el momento, no se han reportado afectaciones a la integridad física de alguna o algún connacional, como resultado de las acciones consulares realizadas en la región.

La SRE recordó que la embajada de México en Irán opera de forma remota desde Bakú, Azerbaiyán, como medida temporal ante las condiciones de seguridad.

La dependencia detalló que el espacio aéreo en la mayoría de los países de la región se mantiene abierto de forma intermitente, por lo que recomendó a quienes tengan reservaciones contactar a su aerolínea o agencia de viajes para conocer el estatus de sus itinerarios.

La SRE ha emitido alertas por las restricciones y cierres en espacios aéreos en distintos puntos de Medio Oriente, en función de la evolución del conflicto y las decisiones de autoridades locales.

Relaciones Exteriores reiteró que “no es recomendable viajar al Medio Oriente mientras prevalezca la situación de conflicto”, al insistir en evitar traslados no esenciales a la zona.

La Cancillería añadió que las embajadas mexicanas en la región se mantienen atentas a solicitudes de atención y protección consular, a fin de continuar brindando asistencia a quienes lo requieran.

El Universal

El Universal

