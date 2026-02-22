‘Resguárdense en casa’: alcaldesa emite alerta por violencia y quema de vehículos; coordinan operativos

MORELIA, MICH.- En medio de una jornada marcada por hechos de violencia reportados en distintos puntos de la región, incluida la quema de vehículos en diversas zonas, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, emitió un mensaje público para informar sobre medidas de seguridad y recomendaciones a la población.

La alcaldesa señaló que, “desde el primer momento”, su administración activó protocolos de seguridad y mantiene coordinación permanente con autoridades estatales y federales para atender la situación y proteger a la población.

En su pronunciamiento, la funcionaria afirmó que la prioridad es la seguridad de las personas y pidió a la ciudadanía “resguardarse en sus hogares hasta nuevo aviso”, además de evitar salir si no es estrictamente necesario.

También solicitó no transitar por vialidades donde se reporten incidentes y mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales, como parte de las medidas preventivas ante el desarrollo de los acontecimientos.

La presidenta municipal llamó a mantener la calma y sostuvo que el gobierno local trabaja “con firmeza y responsabilidad”, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias.

Agregó que la administración no bajará la guardia y que se mantendrán comunicaciones puntuales conforme evolucione la situación, sin detallar un balance específico sobre incidentes o afectaciones.

El mensaje se dio en el contexto de reportes de alteraciones a la movilidad y actos de violencia en la región, mientras autoridades de distintos niveles mantienen acciones para contener riesgos y restablecer condiciones de seguridad.