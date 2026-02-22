Presunta fuga y bloqueo en Puerto Vallarta tras operativo en Jalisco; reportan custodios sin vida

PUERTO VALLARTA, JAL.- En el contexto de los hechos violentos registrados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se reportó una presunta fuga de internos en el penal de Ixtapa, ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco.

De acuerdo con información preliminar difundida por distintos reportes, el incidente se habría presentado después de una irrupción armada en el centro penitenciario, con un número indeterminado de personas privadas de la libertad que habrían salido del lugar.

En el mismo marco, versiones no confirmadas señalaron que al menos dos custodios habrían perdido la vida durante los hechos; sin embargo, hasta el momento no se había precisado oficialmente el saldo ni el número de internos presuntamente fugados.

Los reportes se acompañaron de imágenes de bloqueos con vehículos incendiados en cruces viales y accesos al puerto, con afectaciones a la movilidad en distintos puntos de Puerto Vallarta y su zona de influencia.

El episodio ocurrió en una jornada marcada por reacciones violentas en Jalisco y otras entidades, luego del operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco, señalado en reportes de prensa como el despliegue en el que habría muerto “El Mencho”, con incendios de vehículos y cierres carreteros en varias regiones.

En el ámbito institucional, se reportó el arribo de elementos del Ejército Mexicano a la zona, en una respuesta orientada a contener la situación y reforzar seguridad en puntos afectados, mientras continúan los operativos para restablecer el tránsito en vialidades con bloqueos.