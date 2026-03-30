‘Respétense’, pide presidenta del Senado tras pleito Téllez-Monreal; llama a frenar el choque verbal

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/ 30 marzo 2026
    ‘Respétense’, pide presidenta del Senado tras pleito Téllez-Monreal; llama a frenar el choque verbal
    Después del reciente choque en tribuna entre senadores del PAN y Morena, la presidencia de la Cámara alta pidió contener el tono y recuperar el respeto institucional. ESPECIAL
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Laura Itzel Castillo sostuvo que la pluralidad no está en duda, pero insistió en que las diferencias deben procesarse con límites

CDMX.- Luego de que la semana pasada se registró un enfrentamiento entre la senadora Lilly Téllez, del PAN, y Saúl Monreal, de Morena, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, hizo un llamado a elevar el debate durante las sesiones.

En un video difundido en redes sociales, la legisladora de Morena pidió a senadoras y senadores mantener respeto a la investidura y discutir con “altura de miras”, al señalar que el desempeño en tribuna tiene como referente “al pueblo de México”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-si-hay-busqueda-en-campo-de-personas-desaparecidas-BM19732641

“Desde esta Presidencia de la Cámara de Senadores y Senadoras no me cansaré de insistir en que debemos de hacer un esfuerzo por elevar el debate, porque podamos discutir, pero con altura de miras. Que realmente nos hagamos respetar y que respetemos nosotros y nosotras mismas nuestra investidura, ¿de cara a quién?, al pueblo de México”, expresó.

Castillo reconoció que en los distintos ámbitos de la vida nacional debe existir pluralidad, con diferentes puntos de vista y opiniones, pero sostuvo que esas diferencias pueden expresarse sin descalificaciones y con disposición para construir acuerdos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/capturan-a-generador-de-violencia-en-juarez-nuevo-leon-KM19733876

Al referirse a antecedentes de coincidencias legislativas, señaló que han existido votaciones en las que se logró respaldo unánime, como en la reforma relacionada con la eliminación de las llamadas “pensiones doradas”.

También mencionó otros casos en los que, dijo, se registró unanimidad o respaldo amplio, como la reforma al artículo 123 constitucional sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, y la reforma al artículo 73 Bis de la Ley General de Educación para la protección de datos personales de niños y niñas.

La presidenta del Senado sostuvo que, aunque hay temas con diferencias marcadas entre bancadas, insistió en que la discusión debe mantenerse en un marco de respeto para permitir el trabajo legislativo y la construcción de acuerdos.

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