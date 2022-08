Alejandro Moreno Cárdenas, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) respondió por medio de un video a la solicitud de desafuero que interpuso la Fiscalía General del Estado de Campeche ante la Cámara de Diputados este martes.

En la publicación en redes sociales, aseguró que “una vez más” el gobierno de Morena demuestra de manera “ilegal, selectiva y autoritaria” que utiliza las instituciones del Estado para ‘perseguir e intimidar’ a la oposición.

“Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”, afirmó el dirigente nacional.

El líder tricolor aseveró que “a los tiranos hay que enfrentarlos”, motivo por el que no se intimidará ante la petición de su desafuero como diputado federal.

“Me han perseguido, espiado y han amenazado, pero las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo obscurito es un rotundo no”, declaró Moreno Cárdenas.