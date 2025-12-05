$!Reúne Mundial a líderes de Norteamérica por primera vez

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum, coincidieron este viernes en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, en Washington, marcando la primera vez que ambos líderes se ven en persona.

Trump, Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, líderes de los tres países anfitriones del torneo, subieron al escenario y se situaron en diferentes podios para sacar las primeras bolas del sorteo.

En unas breves palabras iniciales, la presidenta mexicana celebró que su país hará historia al convertirse en la única nación en acoger tres ediciones de la Copa Mundial de Fútbol.

”Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación”, dijo Sheinbaum al comenzar el sorteo.

También recordó que los mexicanos disfrutan “del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, en alusión al deporte de los pueblos precolombinos de Mesoamérica.

Por su parte, Trump dijo que sus primeros recuerdos de fútbol son de cuando era joven y que recuerda ver jugar al brasileño Pelé, “uno de los grandes”.