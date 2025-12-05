Reúne Mundial a líderes de Norteamérica por primera vez

    Cámaras captaron a los tres mandatarios coversando y sonriendo en palco del recinto en que se realizó el sorteo. FOTO: AP

Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney coincidieron en el sorteo del Mundial de Futbol de 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum, coincidieron este viernes en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, en Washington, marcando la primera vez que ambos líderes se ven en persona.

Trump, Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, líderes de los tres países anfitriones del torneo, subieron al escenario y se situaron en diferentes podios para sacar las primeras bolas del sorteo.

En unas breves palabras iniciales, la presidenta mexicana celebró que su país hará historia al convertirse en la única nación en acoger tres ediciones de la Copa Mundial de Fútbol.

”Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación”, dijo Sheinbaum al comenzar el sorteo.

También recordó que los mexicanos disfrutan “del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, en alusión al deporte de los pueblos precolombinos de Mesoamérica.

Por su parte, Trump dijo que sus primeros recuerdos de fútbol son de cuando era joven y que recuerda ver jugar al brasileño Pelé, “uno de los grandes”.

El mandatario felicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la organización del torneo y celebró que han “batido récords” con la venta de las entradas, mucho antes de que empiece el torneo.

Tras sacar a sus países de los bombos, los tres líderes se sentaron en el palco presidencial del Centro Kennedy para seguir el resto la ceremonia, con la mandataria mexicana sentada entre Trump y Carney.

Las cámaras de televisión captaron a Trump y Sheinbaum conversando y sonriendo de manera distendida.

Los tres líderes de América del Norte coincidieron por primera vez en un mismo espacio en la ceremonia tras un año marcado por los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a sus vecinos.

Al llegar a la alfombra roja de la ceremonia, Trump que preveía verse con Sheinbaum y Canrey, con quienes dijo que se lleva “muy bien”.

”Tenemos una reunión programada para algún momento después del evento. Hablaremos hoy. Nos llevamos muy bien”, declaró.

Este marca el primer cara a cara entre Trump y Sheinbaum, que tenían previsto reunirse durante la cumbre del G7 en Canadá en junio pasado, en una bilateral que no se produjo debido a que el estadounidense regresó un día antes a Washington para centrarse en la crisis con Irán.

Por su parte, Carney intenta reconducir las relaciones con su vecino después de que el mandatario republicano suspendiera en octubre las negociaciones comerciales en represalia por la emisión en televisión de un anuncio canadiense contra los aranceles.

Los diálogos de Washington ocurren después de que este miércoles Trump indicara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

