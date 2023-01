Revela AMLO resultados de votación para la presidencia en la SCJN; asegura que su gobierno no intervino

Durante la conferencia matutina del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el sentido de los votos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes eligieron a su nueva presidenta.

“Se les pueden dar [a la oposición], todos los argumentos: que no intervengo, que no era mi candidata, la señora Yasmín [Esquivel], que propuse, por ley, a cuatro, y dos, entre la que se encontraba la licenciada Yasmín; siempre apoyó nuestras propuestas. Y la licenciada Loreta [Ortiz Ahlf]; los otros dos que propuse [Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos-Farjat] de inmediato se deslindaron de nosotros”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Preside Norma Piña primera sesión como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Asimismo, dijo que se decía y el expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, “también dependía” del gobierno de AMLO y de la Cuarta Transformación.

“No, yo siempre lo he tratado con mucho respeto porque lo considero una gente recta, a Zaldívar, aunque, pues, tenemos también diferencias. Y no intervine”, sentenció.

Por otro lado, señaló a los ministros Arturo Zaldívar y Loreta Ortiz, ambos acusados por la oposición como simpatizantes de AMLO, quienes votaron por el ministro Alfredo Guitérrez Ortiz Mena, anteriormente director de Grandes Contribuyentes, luego, director del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“No me hicieron caso, si se tratara de eso, porque yo aquí dije que no era correcto que el que había estado de director jurídico del SAT con Fox”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Norma Piña siempre ha votado en nuestra contra’: AMLO afirma que la elección de la presidenta de la SCJN muestra su independencia

¿POR QUIÉN VOTARON?

↳ Por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena:

▸ Arturo Zaldívar ━ exministro presidente, se ha mostrado a favor del gobierno de AMLO.

▸ Loretta Ortiz Ahlf ━ propuesta para la SCJN por AMLO.

▸ Margarita Ríos Farjat ━ propuesta para la SCJN por AMLO.

▸ Luis María Aguilar Morales ━ exministro presidente de la SJCN.

▸ Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ━ ministro que tomó el cargo durante sexenio de Felipe Calderón.

↳ Por Norma Lucía Piña Hernández:

▸ Juan Luis González Alcántara Carrancá ━ propuesta para la SCJN por AMLO.

▸ Yasmín Esquivel Mossa ━ propuesta para la SCJN por AMLO; recientemente acusada de plagio en su tesis.

▸ Javier Laynez Potisek ━ propuesto como ministro durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

▸ Jorge Mario Pardo ━ ministro de la SCJN desde 2011.

▸ Alberto Pérez Dayán ━ ministro que tomó el cargo durante sexenio de Felipe Calderón.

▸ Norma Lucía Piña Hernández ━ ministra que tomó el cargo durante sexenio de Enrique Peña Nieto.