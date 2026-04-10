Revisará Pemex causas del incendio en almacén de coque de Dos Bocas; descarta riesgo a población

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que va a “revisar” las causas del incendio registrado en el almacén de coque de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, y aseguró que no existe riesgo para la comunidad aledaña. En un comunicado difundido este viernes, la empresa señaló que la refinería “continúa en condiciones seguras y operativas”, y confirmó que no se registró personal intoxicado ni lesionado por el evento.

Pemex indicó que el incendio ocurrió en la fosa de almacenamiento de coque y que fue totalmente sofocado alrededor de las 18:25 horas del jueves, sin afectaciones mayores, tras la activación de los sistemas contra incendio y la aplicación de protocolos de seguridad y movimientos operativos. La petrolera agregó que la atención se realizó con trabajo coordinado entre personal de Pemex, a través del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias Sur (GRAME SUR), además de la Secretaría de Marina y Protección Civil estatal y municipal.

El comunicado se dio a conocer luego de reportes sobre un nuevo incendio en la refinería de Dos Bocas, en un periodo en el que, según la propia empresa, en los últimos dos meses se han registrado dos incendios en esas instalaciones, uno de los cuales dejó cinco personas muertas. Además, en el mismo lapso se han reportado dos derrames o vertimientos y, de acuerdo con Pemex, una fuga registrada por pobladores el miércoles correspondió a “vapor de agua”.

En el panorama general del proyecto, la refinería Olmeca ha sido reportada con un costo cercano a 21 mil millones de dólares, por encima del monto originalmente proyectado, y opera alrededor de 60% de su capacidad, con impacto en la producción de combustibles automotrices en el país.

Publicidad

Temas

incendios

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

PEMEX

