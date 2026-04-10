Revisará Pemex causas del incendio en almacén de coque de Dos Bocas; descarta riesgo a población

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 10 abril 2026
    Revisará Pemex causas del incendio en almacén de coque de Dos Bocas; descarta riesgo a población
    La empresa señaló que la refinería “continúa en condiciones seguras y operativas”. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


incendios

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PEMEX

La petrolera anunció una revisión de causas, mientras se acumulan reportes recientes de siniestros y eventos operativos en el complejo

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que va a “revisar” las causas del incendio registrado en el almacén de coque de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, y aseguró que no existe riesgo para la comunidad aledaña.

En un comunicado difundido este viernes, la empresa señaló que la refinería “continúa en condiciones seguras y operativas”, y confirmó que no se registró personal intoxicado ni lesionado por el evento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-tres-jovenes-por-agresion-a-unos-policias-y-danos-a-una-patrulla-en-nl-CD19924879

Pemex indicó que el incendio ocurrió en la fosa de almacenamiento de coque y que fue totalmente sofocado alrededor de las 18:25 horas del jueves, sin afectaciones mayores, tras la activación de los sistemas contra incendio y la aplicación de protocolos de seguridad y movimientos operativos.

La petrolera agregó que la atención se realizó con trabajo coordinado entre personal de Pemex, a través del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias Sur (GRAME SUR), además de la Secretaría de Marina y Protección Civil estatal y municipal.

https://vanguardia.com.mx/dinero/cae-13-actividad-industrial-en-febrero-de-2026-a-tasa-anual-en-mexico-CD19924226

El comunicado se dio a conocer luego de reportes sobre un nuevo incendio en la refinería de Dos Bocas, en un periodo en el que, según la propia empresa, en los últimos dos meses se han registrado dos incendios en esas instalaciones, uno de los cuales dejó cinco personas muertas.

Además, en el mismo lapso se han reportado dos derrames o vertimientos y, de acuerdo con Pemex, una fuga registrada por pobladores el miércoles correspondió a “vapor de agua”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-en-dos-cateos-170-mil-litros-de-hidrocarburo-en-nuevo-leon-PD19923297

En el panorama general del proyecto, la refinería Olmeca ha sido reportada con un costo cercano a 21 mil millones de dólares, por encima del monto originalmente proyectado, y opera alrededor de 60% de su capacidad, con impacto en la producción de combustibles automotrices en el país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


incendios

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PEMEX

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
La Mandataria adelantó que sostendrá una reunión en los próximos días, una vez que existan acuerdos con productores y comercializadores.

Sheinbaum admite alzas y promete ‘saltar’ intermediarios con el PACIC
Desde el Congreso Local, buscan garantizar que servicios estéticos cumplan con normas de seguridad e higiene.

Crecen establecimientos de cosmetología sin supervisión adecuada en Coahuila
La obra forma parte del programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”.

Avanza modernización de Camino del Real en Ramos Arizpe; mejorará movilidad y seguridad
El superávit de la balanza turística cedió 8.3 por ciento en febrero y ligó su tercera caída a tasa anual para colocarse en 2 mil 213 millones de dólares.

Tienen ingresos turísticos en México un leve avance de 0.4% en febrero
La cúrcuma, por su gran poder antiinflamatorio, es un potente aliado para combatir la astenia.

Astenia primaveral: cómo la cúrcuma ayuda a combatir el cansancio de temporada
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México. Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026.

Fecha límite para vincular celular a la CURP: ¿qué pasa si no lo hago y quiénes están exentos?
Stefano Gabbana renuncia a la presidencia de Dolce &amp; Gabbana.

Stefano Gabbana dice adiós a Dolce & Gabbana: ¿la renuncia fue por problemas de dinero?