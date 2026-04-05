Riva Palacio: Amílcar Olán y Germán Pérez testifican contra hijos de AMLO y Grupo Tabasco

CDMX.- Amílcar Olán y Germán Pérez, un cabo suelto en el entramado de corrupción del sexenio pasado, colaboran desde hace tiempo con las autoridades de Estados Unidos, afirma el periodista Raymundo Riva Palacio, lo que representa una amenaza para el Grupo Tabasco y dos de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El autor de la columna “Estrictamente Personal” expone que los audios que incriminan a Andrés y Gonzalo López Beltrán en negocios millonarios fueron sólo el inicio de una trama que incluye espionaje ilegal, tortura y la transferencia de 3 mil millones de pesos a Suiza, dejando al descubierto que el expresidente ignoró las alertas de inteligencia sobre la corrupción de su círculo íntimo desde 2022.

“Su historia negra se escribirá con los testimonios de muchos, como el de ellos dos, quienes les fueron funcionales y que han empezado a hablar con los verdugos del macuspano: los estadounidenses”, refiere el artículo publicado hoy en VANGUARDIA. De acuerdo con el periodista, estos dos personajes –otrora piezas funcionales del engranaje de corrupción– se han convertido en “kriptonita” para el exmandatario y su círculo cercano. “¿Qué pudieran revelar? Para empezar, todos los cercanos a López Obrador que se empaparon de actos de corrupción, que siguen viviendo en la impunidad, sin investigaciones en contra y con sus negocios floreciendo”, añade.

¿QUIÉN ES GERMÁN PÉREZ? Riva Palacio identifica a Germán Pérez como un hombre desconocido por millones, pero “una pieza clave por haber jalado el seguro”, destapando el escándalo de corrupción. Motivado por una disputa económica con Amílcar Olán, el periodista refiere que Pérez filtró las grabaciones que expusieron a los hijos de López Obrador como cabezas de negocios multimillonarios. La respuesta del régimen por esas filtraciones, de acuerdo con los datos revelados, fue una persecución que involucró tecnología de espionaje (Pegasus) gestionada por empresarios cercanos al senador Adán Augusto López. Pérez, tras ser localizado en Chiapas, fue detenido bajo acusaciones de fraude que no pudieron sostenerse, por lo que tuvo que ser liberado. “Lo golpearon y torturaron... dos meses después fue puesto en libertad. Se fue a vivir a una pequeña ciudad en el condado de Los Ángeles. La información que se tiene de Estados Unidos es que lleva tiempo colaborando con las autoridades federales”, revela Riva Palacio. RUTA DEL DINERO: REASTREAN A AMÍLCAR EN SUIZA Por otro lado, Amílcar Olán, amigo íntimo de Andrés y Gonzalo López Beltrán, habría buscado refugio en el extranjero “al sentir que los vientos estaban cambiando para él” ante las crecientes denuncias sobre la corrupción en el obradorismo. En México, las autoridades detectaron que Olán transfirió 3 mil millones de pesos a Suiza a través de redes de “factureros” tabasqueños.

“De acuerdo con funcionarios mexicanos, Amílcar Olán está bajo vigilancia y saben en dónde se encuentra. En Tabasco, agregó una fuente mexicana, están inquietos por la aparente pérdida de ese dinero y por la sospecha de que el amigo de los hijos de López Obrador, que fue bisagra para la investigación de inteligencia en México –la cual está suspendida–, pudiera estar hablando con agentes de Estados Unidos”, detalla el periodista sobre este personaje. A pesar de esa vigilancia, revela el artículo, fuentes en Washington confirman que ya existen conversaciones con Olán Aparicio, aunque “sin precisar en dónde o si son informales o de manera oficial”. IGNORÓ AMLO EXPEDIENTE SOBRE ANDY Riva Palacio revela en su columna que el expresidente López Obrador tuvo conocimiento de las actividades de corrupción de sus hijos Andrés y Gonzalo López Beltrán mucho antes de que se hicieran públicas.

Incluso revela que en el 2022, el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Audomaro Martínez, le entregó un expediente detallado sobre los pasos de Andrés Manuel López Beltrán (Andy). “No le dijo nada López Obrador, pero trascendió que lo llamó, le reclamó, lo regañó y, finalmente, no pasó nada. Continuó en lo suyo, como hasta ahora lo hace el Grupo Tabasco”, sentencia el periodista.

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