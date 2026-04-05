Riva Palacio: Amílcar Olán y Germán Pérez testifican contra hijos de AMLO y Grupo Tabasco

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 5 abril 2026
    Riva Palacio: Amílcar Olán y Germán Pérez testifican contra hijos de AMLO y Grupo Tabasco
    Amílcar Olán y Germán Pérez, señala el periodista Raymundo Riva Palacio, se han convertido en “kriptonita” para el exmandatario y su círculo cercano.

De acuerdo con las revelaciones hechas por el autor de ‘Estrictamente Personal’, ambos personajes, que fueron funcionales al círculo cercano del expresidente, han empezado a hablar en Estados Unidos sobre la red de corrupción tejida en el sexenio pasado

CDMX.- Amílcar Olán y Germán Pérez, un cabo suelto en el entramado de corrupción del sexenio pasado, colaboran desde hace tiempo con las autoridades de Estados Unidos, afirma el periodista Raymundo Riva Palacio, lo que representa una amenaza para el Grupo Tabasco y dos de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El autor de la columna “Estrictamente Personal” expone que los audios que incriminan a Andrés y Gonzalo López Beltrán en negocios millonarios fueron sólo el inicio de una trama que incluye espionaje ilegal, tortura y la transferencia de 3 mil millones de pesos a Suiza, dejando al descubierto que el expresidente ignoró las alertas de inteligencia sobre la corrupción de su círculo íntimo desde 2022.

https://vanguardia.com.mx/opinion/amilcar-olan-y-german-perez-kriptonita-para-el-grupo-tabasco-y-los-hijos-de-amlo-LH19786386

“Su historia negra se escribirá con los testimonios de muchos, como el de ellos dos, quienes les fueron funcionales y que han empezado a hablar con los verdugos del macuspano: los estadounidenses”, refiere el artículo publicado hoy en VANGUARDIA.

De acuerdo con el periodista, estos dos personajes –otrora piezas funcionales del engranaje de corrupción– se han convertido en “kriptonita” para el exmandatario y su círculo cercano.

“¿Qué pudieran revelar? Para empezar, todos los cercanos a López Obrador que se empaparon de actos de corrupción, que siguen viviendo en la impunidad, sin investigaciones en contra y con sus negocios floreciendo”, añade.

https://vanguardia.com.mx/opinion/caera-solo-amilcar-olan-LH19784087

¿QUIÉN ES GERMÁN PÉREZ?

Riva Palacio identifica a Germán Pérez como un hombre desconocido por millones, pero “una pieza clave por haber jalado el seguro”, destapando el escándalo de corrupción.

Motivado por una disputa económica con Amílcar Olán, el periodista refiere que Pérez filtró las grabaciones que expusieron a los hijos de López Obrador como cabezas de negocios multimillonarios.

La respuesta del régimen por esas filtraciones, de acuerdo con los datos revelados, fue una persecución que involucró tecnología de espionaje (Pegasus) gestionada por empresarios cercanos al senador Adán Augusto López.

Pérez, tras ser localizado en Chiapas, fue detenido bajo acusaciones de fraude que no pudieron sostenerse, por lo que tuvo que ser liberado.

“Lo golpearon y torturaron... dos meses después fue puesto en libertad. Se fue a vivir a una pequeña ciudad en el condado de Los Ángeles. La información que se tiene de Estados Unidos es que lleva tiempo colaborando con las autoridades federales”, revela Riva Palacio.

RUTA DEL DINERO: REASTREAN A AMÍLCAR EN SUIZA

Por otro lado, Amílcar Olán, amigo íntimo de Andrés y Gonzalo López Beltrán, habría buscado refugio en el extranjero “al sentir que los vientos estaban cambiando para él” ante las crecientes denuncias sobre la corrupción en el obradorismo.

En México, las autoridades detectaron que Olán transfirió 3 mil millones de pesos a Suiza a través de redes de “factureros” tabasqueños.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-clan-lopez-beltran-se-fractura-van-por-amilcar-olan-DP19434997

“De acuerdo con funcionarios mexicanos, Amílcar Olán está bajo vigilancia y saben en dónde se encuentra. En Tabasco, agregó una fuente mexicana, están inquietos por la aparente pérdida de ese dinero y por la sospecha de que el amigo de los hijos de López Obrador, que fue bisagra para la investigación de inteligencia en México –la cual está suspendida–, pudiera estar hablando con agentes de Estados Unidos”, detalla el periodista sobre este personaje.

A pesar de esa vigilancia, revela el artículo, fuentes en Washington confirman que ya existen conversaciones con Olán Aparicio, aunque “sin precisar en dónde o si son informales o de manera oficial”.

IGNORÓ AMLO EXPEDIENTE SOBRE ANDY

Riva Palacio revela en su columna que el expresidente López Obrador tuvo conocimiento de las actividades de corrupción de sus hijos Andrés y Gonzalo López Beltrán mucho antes de que se hicieran públicas.

Incluso revela que en el 2022, el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Audomaro Martínez, le entregó un expediente detallado sobre los pasos de Andrés Manuel López Beltrán (Andy).

“No le dijo nada López Obrador, pero trascendió que lo llamó, le reclamó, lo regañó y, finalmente, no pasó nada. Continuó en lo suyo, como hasta ahora lo hace el Grupo Tabasco”, sentencia el periodista.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
A20
Política México

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Andrés Manuel López Obrador
Amílcar Olán
Andrés Manuel López Beltrán

Organizaciones


Grupo Tabasco

Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

Selección de los editores
La mariguana fue la sustancia que más infracciones generó durante 2024 por su consumo en vía pública.

Consumo de drogas en vía pública creció 46% en Coahuila, según policías municipales
Dos personas viajaban en la camioneta que cayó del puente; las dos fueron hospitalizadas.

Chocan vehículos arriba de puente; camioneta cae al vacío en carretera Torreón-San Pedro
Armando “Hormiga” González firmó doblete y rescató para Chivas un empate 2-2 ante Pumas en Guadalajara, resultado con el que el Rebaño se mantuvo como líder del Clausura 2026.

¡Chivas sigue líder! Agónico empate ante Pumas en el Akron mantiene al Rebaño en la cima del Clausura 2026
‘Todavía hay muchas más montañas por escalar... Y la vida también es así’, Benicio del Toro

‘Todavía hay muchas más montañas por escalar... Y la vida también es así’, Benicio del Toro
Señalan que lo ocurrido no fue un accidente, sino consecuencia de negligencia.

Exigen justicia por víctimas del Axe Ceremonia en anticoncierto
Salas de cine en Saltillo registraron llenos durante el periodo vacacional

Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia
El Gobierno de México elevó el estímulo fiscal al diésel a 81.2%, en medio de tensiones globales en el mercado petrolero. La medida busca contener el impacto del IEPS y estabilizar los precios al consumidor.

Aumentan subsidio al diésel hasta 81.2%, esto debes pagar por cada litro
Durante esta temporada de Semana Santa, marcada por el aumento de visitantes en destinos de playa, comenzó a circular información sobre la presencia de una peculiar criatura marina.

Dragón azul: El peligroso animal que asustó a turistas en playas durante Semana Santa... ¿Qué es?