Salinas lanza críticas tras denuncia de Pemex a anfitriona de XV años; señala a ‘Andy’ y Adán Augusto

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/ 8 abril 2026
    Salinas lanza críticas tras denuncia de Pemex a anfitriona de XV años; señala a ‘Andy’ y Adán Augusto
    Tras conocerse el caso, el empresario dirigió críticas hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador. CUARTOSCURO
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El empresario lanzó acusaciones políticas, mientras el caso se mantiene en etapa de investigación

CDMX.- Ricardo Salinas Pliego reaccionó a la denuncia que Petróleos Mexicanos (Pemex) informó haber presentado contra Virginia Guillén Ávalos, trabajadora de Pemex Exploración y Producción (PEP) identificada como organizadora de una lujosa fiesta de XV años para su hija en Tabasco.

La denuncia fue anunciada por Pemex con el objetivo de que se realice la investigación correspondiente, luego de señalamientos difundidos sobre presuntas inconsistencias entre el nivel de ingresos de la empleada y bienes que habría adquirido, además de omisiones relacionadas con su última declaración.

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Tras conocerse el caso, el empresario dirigió críticas hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López. “Si cuadran, y todas apuntan a Andy López, Adán Augusto y Al PEJE”, señaló, y añadió que “llegaron a robarse todo y a destruir al país”, según su mensaje público.

En los reportes del día se indicó que Guillén Ávalos se desempeña en PEP con el cargo de Auxiliar Técnico B. De acuerdo con la plataforma Nómina Transparente, su salario mensual bruto es de 54 mil 668 pesos y su ingreso neto asciende a 38 mil 008.76 pesos.

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Las versiones divulgadas también señalaron que, pese al sueldo reportado, la empleada habría adquirido casas, terrenos y una camioneta BMW con pago de contado, además de que no habría reportado el destino de bienes en su última declaración patrimonial, según lo expuesto en la información difundida.

En el contexto del caso, se dio a conocer que Virginia Guillén Ávalos está casada con Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario tabasqueño y contratista de Pemex. También se reportó que en marzo pasado su hija María Fernanda celebró XV años con una fiesta conducida por Galilea Montijo y con presentaciones de Belinda y el cantante colombiano J Balvin.

Pemex informó únicamente la presentación de la denuncia, por lo que la situación queda sujeta al curso de la investigación y a las determinaciones de las instancias competentes.

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