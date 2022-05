Salinas Pliego denuncia campaña para desprestigiar a Banco Azteca, por supuestos fraudes bancarios

CIUDAD DE MÉXICO.- El dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, denunció una campaña de desprestigio contra Banco Azteca hecha por una “falsa empleada”, por lo que decidió aclarar la situación desde sus redes sociales, porque también es posible que sea una campaña negra de sus enemigos, los cuales son muchos, para desprestigiarlos.

“Fíjate que el día de hoy (sábado 7 de mayo) estuvieron circulando en las redes unos videos muy desafortunados donde sale una supuesta exempleada de Banco Azteca denunciando que algunos empleados le roban algunas tarjetas de crédito a los clientes y las venden a unas bandas de criminales. También señala que, en otras ocasiones, le cargan al cliente el producto que no se entregó realmente”, señaló en un mensaje de 5:30 minutos, publicado en su cuenta de TikTok.

El dueño de Total Play dijo que le llamó mucho la atención esa campaña porque, dijo, “es muy posible que sea nada más una campaña negra de enemigos de la casa, que tenemos muchos, para desprestigiarnos”.

Pero de ser cierto, consideró que es grave y tomarán una serie de acciones e investigarán el caso porque, por ningún motivo, piensan tolerar ese tipo de acciones, aunque aseguró que la mayoría de sus empleados, tanto de Elektra, Banco Azteca y Total Play, son personas trabajadoras, honestas, que salen todos los días a ganarse la vida atendiendo las necesidades de sus clientes. “Entonces, yo confío mucho en nuestra gente”, señaló.

Aunque también se justificó diciendo que, en cualquier empresa grande, pues se pueden colar unos malandros y hacer pillerías.

“Y nos ha sucedido. Por ejemplo, estuvo el caso ese de un adulto mayor, al ver que le habían saqueado su cuenta, se suicidó. Fue una cosa terrible.

“Y es una cosa que, personalmente, yo atendí y bueno, al margen de que no vale la pena suicidarse porque no tienes dinero, pero ¡qué barbaridad! Hicimos todo lo que teníamos que hacer y pescamos a tres o cuatro personas que estaban involucradas en ese robo y los refundimos en la cárcel, donde están ahora, pero lamentablemente eso no le devuelve la vida al señor. Obviamente le restituimos todo ese dinero a sus herederos”, afirmó.

Porque, aseguró que la política de que Banco Azteca es hacerse responsable de cualquier dinero que la gente deposite ahí.

“O sea, independientemente de que sean víctimas de un fraude en su tarjeta de crédito o en su cuenta, el Banco Azteca está ahí para respaldarlos y tienen mi palabra de que así será, como ha sido siempre”, prometió.

Dijo que, no pueden estar tranquilos de que el 100% de las personas son honestas porque, según él, México es un país “lleno de criminales” y tiene una “impunidad tremenda”, así como un gobierno “hace todo menos lo que tiene que hacer que es poner orden” y no ejerce “el monopolio legal y legítimo que es del gobierno que es el ejercer la violencia”.

Por eso, señaló que el 99% de los crímenes son impunes y eso es en todo el gobierno, desde el Poder Judicial que le queda mal a la gente, a la policía, al Ministerio Público y a los penales que son escuelas de criminales.

“Entonces, no hay duda de que el sistema de justicia de México está podrido, este corrupto, no sirve y hay que cambiarlo. Mientras tanto, todos los demás ciudadanos estamos expuestos a ser víctimas de estos criminales”, comentó.

Pese a lo anterior, dijo que él no se da por vencido y se preocupa mucho cuando se entera de esos fraudes, pero recomendó que la mejor forma de prevenirlos y responder es que las víctimas de algún fraude de alguna empresa suya, lo denuncie.

“Aquí estoy yo, estoy en las redes sociales, en Twitter, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Telegram y ya saben que yo atiendo las cosas personalmente. Y tenemos un equipo grande que está dedicado a eso, lo vamos a seguir haciendo, no nos rendimos”, sostuvo.

Se comprometió así, a investigar la denuncia de la “falsa empleada del banco” y llegarán al fondo para darle bienestar y prosperidad a miles de millones de clientes que necesitan sus servicios.

“Es lamentable que haya unos cuántos malandros en la organización y vamos a hacer todo lo posible por identificarlos y expulsarlos, pero cuenten con que la empresa está de su lado, créanme. Yo personalmente se los garantizo”, añadió.

