SAT descarta amenazas a trabajadores y asegura que mantiene diálogo tras protestas en seis oficinas

CDMX.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó este martes haber emitido amenazas o represalias contra los trabajadores que se manifestaron en diversas oficinas del país. La autoridad fiscal afirmó que mantiene un diálogo abierto con los empleados inconformes, con el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

A través de una tarjeta informativa, el organismo señaló que las peticiones de los trabajadores están siendo atendidas dentro de un marco de respeto y cooperación, y que “de ninguna manera se han emitido amenazas en contra del personal que ha ejercido su derecho a la manifestación”.

El SAT detalló que sus actividades presenciales se desarrollaron con normalidad en 155 de sus 162 oficinas y Módulos de Servicios Tributarios en todo el país. Solo seis sedes suspendieron operaciones: las oficinas de Chihuahua (Chihuahua), Celaya (Guanajuato), Guadalajara Sur y Zapopan (Jalisco), además de las sedes Oriente y Sur de la Ciudad de México.

En las zonas donde sí hubo suspensión, el organismo precisó que los contribuyentes con citas programadas serán notificados por correo electrónico para reagendar sus trámites, evitando afectaciones en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

El comunicado también exhorta a los ciudadanos a utilizar los canales de atención remota mientras se normalizan las operaciones. Entre ellos, el Chat Uno a Uno disponible en chat.sat.gob.mx y la línea Marca SAT 55 627 22 728, donde se ofrece orientación y seguimiento a dudas o aclaraciones.

De acuerdo con la dependencia, la mayoría de los servicios permanecieron activos durante la jornada, lo que permitió mantener el flujo habitual de atención en ventanillas, recepción de declaraciones y emisión de comprobantes.

Aunque el SAT no detalló las causas específicas de las protestas, versiones de los trabajadores apuntan a inconformidades en temas de carga laboral y procesos internos de asignación. Por ahora, la autoridad tributaria asegura que continuará las reuniones de trabajo para atender los planteamientos, reiterando su “compromiso con el diálogo y la estabilidad institucional”. Con información de El Universal