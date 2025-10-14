Víctor Castro, entre los gobernadores más repudiados: encuesta revela el desastre en BCS

LA PAZ, BCS.- El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, al mando de Baja California Sur, se encuentra entre los mandatarios estatales con las evaluaciones más negativas en el país. Según encuestas como las de Mitofsky y Rubrum, ocupa lugares muy bajos en los rankings de aprobación, ubicándose entre los 28º y 30º puestos de 32 gobernadores.

Los cuestionamientos ciudadanos apuntan a que los problemas pendientes en seguridad, salud, abastecimiento de agua y cercanía con la sociedad no han sido resueltos con eficacia durante su administración.

El promedio que los sudcalifornianos otorgaron al mandatario fue de 4.28 en una escala del 1 al 9, de acuerdo con los resultados combinados entre encuestadoras y mediciones ciudadanas. Este nivel lo coloca casi en el fondo de la lista de gobernantes evaluados en México.

La percepción de inseguridad es destacada: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) reporta que el 37.4 % de la población en la entidad se siente insegura, mientras que casi 58.5 % manifiesta esa sensación al caminar cerca de su vivienda por la noche.

El desempeño en justicia también genera críticas. Del total de carpetas de investigación iniciadas en el estado durante 2024, muchas permanecían en etapas iniciales o sin resolución clara, generando dudas sobre la capacidad investigadora y el avance de casos.

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJF-E) revela que el sistema local tampoco ha podido ofrecer información puntual sobre cuántos casos están concluidos, lo cual evidencia deficiencias en transparencia y rendición de cuentas.

Analistas locales coinciden en que esta situación erosiona la credibilidad del gobierno estatal, y podría dificultar el cumplimiento de futuros programas y proyectos.

En contraste, los ciudadanos piden soluciones concretas: mejor operatividad policial, mejora de los servicios de salud y agua potable, así como resultados reales en justicia. La aprobación negativa podría transformarse en una fuerte presión política de cara al cierre de su administración. Con información de Excélsior