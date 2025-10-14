Informa SSA disminución significativa del brote de sarampión, aunque advierte cautela

CDMX.- El titular de la Secretaría de Salud (SSA), David Kershenobich, dio a conocer que el brote de sarampión en la región norte del país ha disminuido “de forma muy importante”, aunque aclaró que aún “no se puede cantar victoria”.

Explicó que en 14 entidades se ha cumplido el periodo requerido sin registrar nuevos casos, lo que representa un avance, pero señaló que en Guerrero y Jalisco aún persisten contagios relevantes que impiden dar por controlada la situación.

Kershenobich precisó que en el estado del norte de México se han aplicado más de un millón de vacunas, mientras que a nivel nacional se superan las 10 millones en el marco de la campaña de contención.

Dicho esfuerzo forma parte de operativos especiales que la SSA mantendrá en comunidades con rezago en cobertura, con la intención de evitar rebrotes en zonas vulnerables.

Aun así, las autoridades insisten en que la vigilancia epidemiológica debe mantenerse activa, pues el sarampión es sumamente contagioso y un solo caso fuera de control podría desatar una cadena de transmisión en áreas con baja inmunización.

Por ello, se contempla reforzar la vigilancia, especialmente en municipios con cobertura vacunal deficiente, y mantener campañas hasta alcanzar umbrales seguros.

La experiencia internacional muestra que aun cuando los casos empiecen a caer, la retirada prematura de medidas de control puede provocar rebotes; especialistas recuerdan que la eliminación del sarampión exige vigilancia permanente.

En México, los reportes diarios del brote 2025 siguen siendo difundidos mediante el Informe Diario del Brote de Sarampión de la Dirección General de Epidemiología.

El mensaje del gobierno es claro: aunque el panorama es alentador, restan riesgos y trabajo hasta consolidar la contención efectiva del brote. Las autoridades sanitarias llaman a mantener la vacunación y reforzar el control hasta que se pueda declarar control total. Con información de Excélsior