Plaga imparable: gusano barrenador ya invade casi todo Yucatán

/ 7 diciembre 2025
    Plaga imparable: gusano barrenador ya invade casi todo Yucatán
    Autoridades estatales trabajan en la creación de una planta para la producción de moscas estériles, con el objetivo de reforzar la estrategia de combate contra el gusano barrenador del ganado. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Autoridades estatales confirmaron la expansión de la miasis en gran parte del territorio yucateco, con nuevos municipios incorporados en el último reporte semanal

CDMX.- El gusano barrenador se ha extendido a 93 municipios del estado de Yucatán, donde al cierre de esta semana se reportaron 38 nuevos casos, confirmó la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado (Seder). Con estas cifras, el acumulado asciende a mil 216 casos detectados en la entidad.

De acuerdo con el informe oficial, los municipios de Tixcacalcupul y Sacalum se sumaron a la lista de localidades afectadas por esta miasis, lo que refleja la expansión territorial del problema sanitario.

Al cierre de la última semana epidemiológica, se detectó un caso en cada uno de los municipios de Cacalchén, Calotmul, Valladolid, Tixcacalcupul, Temozón, Hoctún, Conkal, Tixkokob, Maxcanú y Sacalum.

Asimismo, se registraron dos casos en Maxcanú, Panabá, Espita y Umán; tres en Motul y Tizimín; cuatro en Kanasín; y 10 en Mérida, lo que posiciona a la capital del estado como uno de los puntos con mayor incidencia reciente.

La Seder informó que los animales afectados incluyen caninos, porcinos, ovinos, bovinos y felinos, con edades que van de los tres días a los 18 años, con presencia de gusaneras en diversas partes del cuerpo como el ombligo, la región cervical, la vulva, el conducto auditivo y la región costal.

La dependencia estatal aseguró que todos los casos han sido atendidos de manera oportuna, en un plazo menor a 24 horas, gracias al reporte inmediato de la ciudadanía y de los productores agropecuarios.

Para contener la enfermedad, la Seder indicó que mantiene en campo a 26 médicos veterinarios, quienes trabajan de forma coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para aplicar tratamientos gratuitos y especializados.

Además, en conjunto con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), las autoridades estatales trabajan en la creación de una planta para la producción de moscas estériles, con el objetivo de reforzar la estrategia de combate contra el gusano barrenador del ganado. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

