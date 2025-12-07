Devuelven más de 700 propiedades despojadas en operativos contra invasores en el Edomex

/ 7 diciembre 2025
    Devuelven más de 700 propiedades despojadas en operativos contra invasores en el Edomex
    Las devoluciones forman parte de un total de mil 266 inmuebles asegurados en 63 municipios. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Autoridades mantienen un despliegue permanente para recuperar propiedades ocupadas de manera ilegal en decenas de municipios mexiquenses

CDMX.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que han sido restituidos 747 inmuebles a sus legítimos propietarios como resultado de la Operación Restitución, estrategia implementada para combatir el delito de despojo y recuperar propiedades ocupadas de forma ilegal en la entidad.

Las devoluciones forman parte de un total de mil 266 inmuebles asegurados en 63 municipios, desde el inicio de los operativos en el mes de abril, mediante acciones coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías municipales.

Del total de inmuebles ya devueltos, 682 corresponden a viviendas, 63 a predios y dos a locales comerciales, cuyos propietarios acreditaron la posesión legal ante el Ministerio Público, lo que permitió su restitución.

Entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron cateos, inspecciones y diligencias en 16 municipios, donde se aseguraron 38 propiedades adicionales presuntamente relacionadas con hechos de despojo.

La Fiscalía mexiquense explicó que esta estrategia permite agilizar la devolución de los inmuebles sin esperar a que concluya un proceso judicial, siempre que las víctimas presenten la documentación que compruebe de manera fehaciente su derecho de propiedad.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es restituir de manera inmediata los derechos patrimoniales de las víctimas, al tiempo que se fortalece la persecución penal contra quienes participan en redes de invasión y ocupación ilegal de inmuebles.

La Operación Restitución forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, que es coordinada desde la Mesa de Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Las autoridades estatales reiteraron que los operativos continuarán de manera permanente en todo el territorio mexiquense para inhibir el delito de despojo y garantizar certeza jurídica a los propietarios. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

