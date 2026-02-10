Se acabó en Morena el blindaje... Afirma Riva Palacio que detención del alcalde de Tequila pone fin a la protección en la 4T

CDMX.- La detención Diego Rivera Navarro, hoy exalcalde de Tequila, Jalisco, pone fin a la protección dentro de Morena, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio, quien considera que se trata del primer golpe visible al blindaje que durante años protegió a cuadros del régimen.

Hoy en su columna “Estrictamente Personal”, publicada en VANGUARDIA, el analista señala que la caída de Rivera Navarro marca un punto de quiebre en la relación entre Morena y la protección política a funcionarios señalados por vínculos con el crimen organizado.

Expone que el edil actuaba convencido de que contaba con una doble protección: la del poder político del régimen y la del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal para el que operaba.

Esa percepción de impunidad, señala el columnista, lo llevó a cometer dos errores que precipitaron su caída: autorizar un concierto con corridos apologéticos de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y extorsionar a la empresa Tequila Cuervo, que lo denunció.

El exedil fue detenido este 5 de febrero como parte de la Operación Enjambre, una estrategia federal diseñada para desarticular las redes de corrupción y la colusión entre autoridades municipales y el crimen organizado.

Rivera Navarro fue ingresado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, luego de que se le dictara prisión preventiva oficiosa, acusado de delitos como secuestro agravado, delincuencia organizada y extorsión.

“Un extracto de la investigación, revelado por El Financiero, señala que las extorsiones eran para saldar una deuda con el CJNG de cuando menos 120 millones de pesos”, refiere al respeto el editorialista.

El mensaje que envía su detención, según la lectura de Riva Palacio, es que, ahora sí, habrá “cero tolerancia” frente a la impunidad.