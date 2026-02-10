Se acabó en Morena el blindaje... Afirma Riva Palacio que detención del alcalde de Tequila pone fin a la protección en la 4T
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
El periodista expone en su análisis que la caída de Diego Rivera Navarro abre la puerta a que otros políticos del partido puedan ser procesados, al mandar el mensaje de que, ahora sí, habrá cero tolerancia para quienes tengan nexos criminales
CDMX.- La detención Diego Rivera Navarro, hoy exalcalde de Tequila, Jalisco, pone fin a la protección dentro de Morena, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio, quien considera que se trata del primer golpe visible al blindaje que durante años protegió a cuadros del régimen.
Hoy en su columna “Estrictamente Personal”, publicada en VANGUARDIA, el analista señala que la caída de Rivera Navarro marca un punto de quiebre en la relación entre Morena y la protección política a funcionarios señalados por vínculos con el crimen organizado.
TE PUEDE INTERESAR: Tequila, punto de inflexión en Morena
Expone que el edil actuaba convencido de que contaba con una doble protección: la del poder político del régimen y la del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal para el que operaba.
Esa percepción de impunidad, señala el columnista, lo llevó a cometer dos errores que precipitaron su caída: autorizar un concierto con corridos apologéticos de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y extorsionar a la empresa Tequila Cuervo, que lo denunció.
El exedil fue detenido este 5 de febrero como parte de la Operación Enjambre, una estrategia federal diseñada para desarticular las redes de corrupción y la colusión entre autoridades municipales y el crimen organizado.
Rivera Navarro fue ingresado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, luego de que se le dictara prisión preventiva oficiosa, acusado de delitos como secuestro agravado, delincuencia organizada y extorsión.
“Un extracto de la investigación, revelado por El Financiero, señala que las extorsiones eran para saldar una deuda con el CJNG de cuando menos 120 millones de pesos”, refiere al respeto el editorialista.
El mensaje que envía su detención, según la lectura de Riva Palacio, es que, ahora sí, habrá “cero tolerancia” frente a la impunidad.
ABRE DIEGO RIVERA NAVARRO EL CAMINO PARA PROCESAR A MÁS POLÍTICOS DE MORENA
La detención de Rivera Navarro, refiere el periodista Raymundo Riva Palacio, abre una ruta inédita dentro del régimen de la 4T: procesar penalmente a cuadros del régimen como parte de una recalibración forzada frente a la expansión del narco.
“Rivera Navarro abrió un camino que no se había querido explorar: el que políticos de Morena en diferentes niveles puedan empezar a ser procesados. Lo que sucedió con el exalcalde de Tequila también es una señal para Estados Unidos, que había estado exigiendo un fin a la impunidad”, refiere.
DENUNCIA PUBLICA CIUDADANA— José Díaz (@JJDiazMachuca) February 6, 2026
Mejor se hubiera quedado callada. Hacía falta un chivo expiatorio.
La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) hizo campaña a favor del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro (@PartidoMorenaMx). Sin embargo, fue hasta después... pic.twitter.com/rEJITTptvs
Riva Palacio también advierte que la decisión de ir por el edil no debe minimizarse, porque se trata de un político de Morena con vínculos claros dentro del círculo de poder y del crimen organizado.
“Que el gobierno de Sheinbaum haya decidido ir por Rivera Navarro, con sus antecedentes de apoyo dentro del régimen, no debe ser desdeñado”, escribe al considerar que dicha detención marca un “antes y un después” frente a la consigna presidencial de cero tolerancia.
Además de ello, señala que el golpe no fue sólo para el otrora alcalde, sino también a una de las rutas clave de trasiego del CJNG, pues Tequila es un “municipio clave para el CJNG, porque es la supercarretera por donde viajan las drogas y los precursores químicos que envía la organización criminal a Nayarit, de donde se transportan a Estados Unidos”.
Para conocer los detalles del análisis de Riva Palacio lee su columna completa en VANGUARDIA.