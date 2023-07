Se baja Enrique Alfaro de contienda presidencial; ‘MC optó por una ruta que no entiendo’

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer que no buscaría la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, en su lugar, pondrá todos sus esfuerzos en “cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi estado, en defenderlo”, aseveró.

A través de sus redes sociales, el mandatario publicó un video donde explica sus motivos, entre ellos, destaca que se podría construir un proyecto suficiente para competir en el 2024, pero “la burocracia de los partidos de oposición parecen estar determinados a que eso no suceda”.

Igualmente, rechazó que su partido haya optado por “el camino del aislamiento” al no unirse a ninguna alianza y señala que no ha mostrado disposición para encontrar una fórmula que sí funcione.

“Eso no está bien. Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria, que permita la construcción de un verdadero frente opositor, no basta con despotricar contra quienes gobiernan, y no basta decir que somos una tercera vía”, declaró.

“Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo. En sus tiempos y en sus formas, la opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado este partido, dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales, por eso no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política: ser parte de algo en lo que no creo”.