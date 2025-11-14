Se dispara retiro por desempleo: Afores rompen récord histórico

CDMX.- Entre enero y octubre de 2025, los retiros por desempleo en las Afores alcanzaron 31 mil 619.5 millones de pesos, superando la cifra total registrada durante 2024, cuando los trabajadores retiraron 30 mil 727.7 millones de pesos. Así lo muestran los datos más recientes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

En comparación con el mismo periodo de 2024, los retiros por desempleo aumentaron 21.8% en términos reales. Solo en octubre pasado, los trabajadores dispusieron de 3 mil 768.7 millones de pesos, la cifra mensual más alta de la que se tenga registro y 7.34% superior en términos reales respecto del mismo mes del año anterior.

El número de personas que solicitaron retiros también creció de manera considerable. De enero a octubre de 2025 se contabilizaron un millón 594 mil 388 trámites, es decir, 174 mil 409 más que en el mismo lapso de 2024. Las cifras confirman una tendencia al alza en el uso de esta modalidad, en un contexto de mercado laboral debilitado.

En el balance por administradora, Coppel encabezó la lista con 805.6 millones de pesos retirados en octubre, seguida por Azteca con 629.6 millones. Banamex y XXI Banorte registraron 557.1 millones cada una, mientras que SURA reportó 443.4 millones y Profuturo 322.3 millones. En el rango de menores montos se ubicaron Invercap, Principal e Inbursa, y al final PensionISSSTE con 13.5 millones.

El presidente de la Consar, Julio César Cervantes, advirtió que el repunte histórico en los retiros está vinculado no solo a la situación económica, sino también a prácticas irregulares encabezadas por falsos gestores. Estos “coyotes”, explicó, engañan a los trabajadores para tramitar retiros por desempleo a cambio de comisiones, pese a que el proceso es gratuito.

Según el funcionario, en 2024 se retiraron 31 mil millones de pesos por desempleo, de los cuales 20 mil millones fueron gestionados mediante esta falsa gestoría. Los coyotes logran obtener el monto máximo permitido -alrededor de 34 mil pesos- y cobran comisiones de hasta 30%, afectando directamente el ahorro para el retiro del trabajador.

Para frenar estas prácticas, la Cámara de Diputados aprobó un candado que impide a los gestores realizar el trámite en nombre del trabajador. No obstante, la propuesta sigue pendiente en el Senado debido a la carga legislativa. “Está por ser analizada en la mesa directiva, y una vez turnada, se dará curso en la Comisión de Seguridad Social”, señaló Cervantes.

El titular de la Consar recordó que los retiros por desempleo reducen las semanas de cotización del trabajador y complican su panorama futuro, especialmente porque solo 5% de las personas reintegra posteriormente los recursos retirados. Por ello insistió en que los trabajadores realicen los trámites directamente ante su administradora y eviten caer en prácticas fraudulentas. Con información de El Universal