Se registra enfrentamiento entre CNTE y Tránsito de CDMX en 5 de Mayo rumbo al Zócalo

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/ 18 marzo 2026
    Se registra enfrentamiento entre CNTE y Tránsito de CDMX en 5 de Mayo rumbo al Zócalo
    Decenas de manifestantes avanzaban rumbo a la plancha del Zócalo cuando se generó el altercado. ESPECIAL
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El paso de vehículos de la Coordinadora encendió el conflicto, pero minutos después Tránsito permitió el avance

CDMX.- Previo a concluir la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo capitalino, se registró un enfrentamiento entre integrantes de la organización y policías de Tránsito de la Ciudad de México en la calle 5 de Mayo.

De acuerdo con lo observado en el lugar, decenas de manifestantes avanzaban rumbo a la plancha del Zócalo cuando se generó el altercado. Hasta el momento no se reportan personas heridas.

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En imágenes difundidas del incidente se aprecia a manifestantes empujando una patrulla, mientras elementos de Tránsito intentan contener la situación y evitar mayores confrontaciones.

De manera preliminar, se indicó que el conflicto habría iniciado cuando una camioneta de sonido vinculada a la CNTE intentó ingresar al Zócalo y se encontró con la negativa de los agentes para permitir el paso.

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Tras varios minutos de tensión, la situación se replegó y, posteriormente, se observó el ingreso de vehículos de la CNTE con dirección al Zócalo.

En ese momento, los manifestantes celebraron que los elementos de Tránsito cedieran el paso, al grito de “¡Sí se pudo!”.

Las autoridades no han informado, hasta ahora, si habrá algún reporte oficial sobre lo ocurrido en el punto del enfrentamiento, ni sobre posibles acciones derivadas del incidente.

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