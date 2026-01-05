Sedena conmemora el 45 aniversario del Colegio de la Defensa Nacional

CDMX.- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo, presidió la ceremonia conmemorativa por el 45 aniversario de la creación del Colegio de la Defensa Nacional, realizada en las instalaciones del Campo Militar No. 1-B, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante el acto, el general piloto aviador de Estado Mayor José Ernesto San Román Aguilar afirmó que el Colegio continuará fortaleciendo sus valores de honestidad académica, integridad, vocación de servicio, lealtad y compromiso institucional, como ejes centrales en la formación de sus estudiantes.

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro días, 31 muertos: ola de ejecuciones sacude a Sinaloa

Ante decenas de integrantes de las Fuerzas Armadas, destacó que la institución impulsa el análisis estratégico y la elaboración de diagnósticos con una visión geoestratégica amplia y actual, lo que permite a sus alumnos diseñar proyectos y desarrollar trabajos de investigación orientados a los objetivos nacionales.

San Román Aguilar subrayó que este ideal ha guiado al plantel durante más de cuatro décadas, bajo el lema que identifica a la institución: “Lealtad institucional como principio, seguridad nacional como objetivo”, el cual —dijo— sigue vigente frente a los desafíos contemporáneos.

TE PUEDE INTERESAR: Monreal arremete contra declaraciones de Trump sobre Sheinbaum y el cártel mexicano

En su mensaje, reconoció la trayectoria del general Trevilla Trejo, a quien recordó como exalumno del Colegio de la Defensa Nacional, y destacó su liderazgo al frente de las Fuerzas Armadas. “Su ejemplo nos motiva a continuar la labor de formar mujeres y hombres con visión estratégica, capaces de tomar decisiones acertadas ante la adversidad y conducirse con lealtad indeclinable a la patria”, expresó.

El mando militar también resaltó que en 2025 egresó la primera generación de la modalidad mixta, integrada por 25 dirigentes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, quienes actualmente cursan la maestría en seguridad nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Algunos porvenires económicos y políticos de México en 2026

Asimismo, destacó que entre los egresados del Colegio se encuentran los últimos cinco secretarios de la Defensa Nacional, lo que —afirmó— refleja la relevancia de esta institución en la conducción estratégica del país y en la toma de decisiones de alto nivel.

Finalmente, San Román Aguilar señaló que el Colegio de la Defensa Nacional ha evolucionado conforme a las exigencias actuales y cuenta con una estructura curricular sólida, integrada por 21 asignaturas agrupadas en módulos como doctrina de seguridad nacional, poder nacional, ámbitos de la seguridad, desarrollo nacional y planeación político-estratégica, lo que consolida su papel como referente en la formación militar de alto nivel. Con información de El Universal