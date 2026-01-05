Monreal arremete contra declaraciones de Trump sobre Sheinbaum y el cártel mexicano

El 5 de enero, tras las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre México, el coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, expresó su inconformidad.

En las declaraciones del presidente Trump se destacó un cuestionamiento sobre el papel de seguridad que ha tenido la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contra el crimen organizado y la violencia provocada por los cárteles.

Trump incluso mencionó que México está ‘gobernado por los cárteles de la droga’ a lo cual el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, expresó su argumentación en contra.

‘Desde el primer día que ella tomó posición del cargo ha demostrado que frente al cártel, frente a los cárteles, frente al crimen organizado no hay tregua y que ha sido una lucha sin cuartel la que ella ha emprendido en materia de seguridad. Ahí están los números’ aseguró Monreal.

Por igual, Monreal compartió su postura a favor de la actual presidencia, ‘Sheinbaum es una mujer con carácter para enfrentar este tipo de flagelos que nos heredaron en las últimas dos décadas gobiernos anteriores y que la presidenta está dando la pelea’.

Ante la creciente preocupación del intervencionismo estadounidense sobre países latinoamericanos, tras los operativos militares en Venezuela, el coordinador de Morena comentó ‘no hay ninguna preocupación, ninguna, porque tropas de Estados Unidos ingresen a México por políticos mexicanos’

Agregó ‘Él [Trump] ha sido así desde el principio. Él y sus voceros han atacado y han expresado de manera distinta a actores mexicanos y no hay ningún problema. Es su propia posición y nosotros la respetamos’.

En rueda de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el intervencionismo de los Estados Unidos en Venezuela, asegurando que dicha táctica ‘nunca ha traído democracia’; al igual que aseguró que el tráfico de armas de los Estados Unidos a México es lo que ha mantenido la violencia en el territorio mexicano.