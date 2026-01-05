Monreal arremete contra declaraciones de Trump sobre Sheinbaum y el cártel mexicano

México
/ 5 enero 2026
    Monreal arremete contra declaraciones de Trump sobre Sheinbaum y el cártel mexicano
    Monreal arremete contra declaraciones de Trump sobre Sheinbaum y el cártel mexicano FOTO: CUARTO OSCURO | Galo Cañas Rodríguez

El operativo de los Estados Unidos contra Venezuela ha incrementado la tensión sobre posibles casos de intervencionismo

El 5 de enero, tras las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre México, el coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, expresó su inconformidad.

En las declaraciones del presidente Trump se destacó un cuestionamiento sobre el papel de seguridad que ha tenido la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contra el crimen organizado y la violencia provocada por los cárteles.

TE PUEDE INTERESAR: Violencia que vive México es por armas de EU y demanda de droga: Sheinbaum

Trump incluso mencionó que México está ‘gobernado por los cárteles de la droga’ a lo cual el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, expresó su argumentación en contra.

Desde el primer día que ella tomó posición del cargo ha demostrado que frente al cártel, frente a los cárteles, frente al crimen organizado no hay tregua y que ha sido una lucha sin cuartel la que ella ha emprendido en materia de seguridad. Ahí están los números’ aseguró Monreal.

Por igual, Monreal compartió su postura a favor de la actual presidencia, ‘Sheinbaum es una mujer con carácter para enfrentar este tipo de flagelos que nos heredaron en las últimas dos décadas gobiernos anteriores y que la presidenta está dando la pelea’.

Ante la creciente preocupación del intervencionismo estadounidense sobre países latinoamericanos, tras los operativos militares en Venezuela, el coordinador de Morena comentó ‘no hay ninguna preocupación, ninguna, porque tropas de Estados Unidos ingresen a México por políticos mexicanos

TE PUEDE INTERESAR: Delcy Rodríguez jura como nueva presidenta interina de Venezuela

Agregó ‘Él [Trump] ha sido así desde el principio. Él y sus voceros han atacado y han expresado de manera distinta a actores mexicanos y no hay ningún problema. Es su propia posición y nosotros la respetamos’.

En rueda de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el intervencionismo de los Estados Unidos en Venezuela, asegurando que dicha táctica ‘nunca ha traído democracia’; al igual que aseguró que el tráfico de armas de los Estados Unidos a México es lo que ha mantenido la violencia en el territorio mexicano.

Temas


Inseguridad
política

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena
Cámara de Diputados

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” en la Corte de Manhattan en Nueva York, por el caso que enfrenta en Estados Unidos de ‘narcoterrorismo’ y tráfico de cocaína.

Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
La acusación formal en Estados Unidos detalla una presunta red multinacional de narcotráfico que habría operado desde Venezuela hacia México y Estados Unidos con participación de funcionarios cercanos a Nicolás Maduro.

Estos cárteles mexicanos están vinculados con Nicolás Maduro
Descubre cuándo inició la tradición de la Rosca de Reyes en México y por qué se convirtió en uno de los panes más codiciados del año.

Rosca de Reyes en México... cuándo inició la tradición y por qué es tan codiciada
Durante el mes de enero, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 400 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Regresa la Pensión del Bienestar... Calendario Oficial del 5 al 28 de enero para el pago de los 6 mil 400 pesos
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
Logro. El equipo de Una batalla tras otra celebró su triunfo como Mejor Película durante los Critics Choice Awards 2026.

¿Y Guillermo Del Toro? Coronan a ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película en los Critics Choice Awards