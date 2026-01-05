Cuatro días, 31 muertos: ola de ejecuciones sacude a Sinaloa

/ 5 enero 2026
    Cuatro días, 31 muertos: ola de ejecuciones sacude a Sinaloa
    Autoridades de distintas corporaciones acudieron a los lugares y peritos realizaron el procesamiento de las escenas y la integración de las carpetas de investigación. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La violencia mantuvo una tendencia ascendente en el inicio del año, con ataques armados en zonas urbanas y rurales que activaron despliegues de seguridad

CULIACÁN, SIN.- La violencia continuó en Sinaloa durante el arranque de 2026, al registrarse seis nuevos asesinatos en distintos sectores de Culiacán, con lo que el número de personas privadas de la vida por impactos de bala ascendió a 31 en el estado durante los primeros cuatro días del año, de acuerdo con reportes de seguridad.

Uno de los casos ocurrió en la comunidad de Caminaguato, en la sindicatura de Tepuche, al norte de la capital, donde José Guadalupe “N”, de 50 años, fue asesinado a balazos mientras se encontraba a bordo de un tractor, en el que realizaba labores de preparación de tierra para cultivo.

En otro hecho, sobre la avenida Paseo de los Olivos, en la colonia Paseo Alameda, hombres armados dispararon contra varias personas. En el atentado un motociclista murió en el lugar, mientras que dos personas más, aún no identificadas, fueron trasladadas a un hospital con heridas de bala.

Asimismo, en la calle Cruz Medina, del fraccionamiento Finisterra, un hombre identificado como Enrique “N”, de 30 años, fue perseguido por sujetos armados, quienes lograron alcanzarlo cerca de un expendio de cerveza y le dispararon hasta privarlo de la vida, para después huir.

Otro homicidio se registró en la colonia El Mirador, donde Maximino “N”, de 55 años, fue asesinado dentro del patio de su vivienda. De acuerdo con los primeros informes, los agresores ingresaron al inmueble y dispararon en repetidas ocasiones, pese a que la víctima intentó escapar.

En la colonia Amado Nervo, autoridades acudieron a un reporte de disparos en un domicilio ubicado sobre la calle Mojolo, donde localizaron a una persona sin signos vitales en el patio, con rastros de sangre, sin que hasta el momento se haya informado su identidad.

A estos hechos se sumó el fallecimiento de Alexis “N”, de 22 años, quien murió en un hospital a consecuencia de las heridas de bala que sufrió en un atentado ocurrido en el fraccionamiento Urbivilla del Prado.

De manera paralela, autoridades estatales informaron que en los primeros cuatro días del año se han documentado 29 asesinatos violentos en los municipios de Culiacán, Choix, Mazatlán, Navolato y El Rosario, entre ellos el de Mailett Yohana “N”, de 32 años, quien fue asesinada a balazos cuando presuntamente llegaba a su domicilio en la colonia Felipe Ángeles, ataque perpetrado por sujetos que viajaban en motocicleta.

En todos los casos, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de las escenas y la integración de las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

