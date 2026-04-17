Segob: más de 203 mil repatriados con ‘México te Abraza’

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/ 17 abril 2026
    Segob: más de 203 mil repatriados con ‘México te Abraza’
    Gobernación presentó el balance más reciente de repatriaciones y detalló el número de traslados por vía terrestre y aérea dentro del programa. CUARTOSCURO
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La dependencia afirmó que con Sheinbaum se redujeron 87% los retornos y señaló que operan ocho centros con capacidad para 200 personas cada uno

CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que de enero de 2025 a abril de 2026 se han repatriado a 203 mil 685 mexicanos como parte del programa “México te Abraza”.

Durante la conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, detalló que 164 mil 444 repatriaciones se realizaron por vía terrestre y 39 mil 241 por vía aérea.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-lider-transportista-ivan-luis-villaseca-en-oaxaca-hallan-otros-dos-cuerpos-en-oficinas-sindicales-JK20089473

Rodríguez Velázquez presentó el programa como el esquema federal de recepción para personas mexicanas repatriadas desde Estados Unidos y afirmó que “México te abraza es un programa que salió de la mente y el corazón de la presidenta Claudia Sheinbaum para recibir a los paisanos mexicanos”.

La funcionaria sostuvo que, desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, las repatriaciones han disminuido 87%, sin precisar en ese momento el periodo de comparación o los criterios utilizados para el cálculo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-en-nuevo-leon-dos-por-muerte-y-agresion-de-policias-en-slp-AL20091450

Añadió que el programa cuenta actualmente con ocho centros de atención y que cada uno tiene capacidad para recibir a 200 personas, como parte de la estrategia de apoyo a quienes regresan al país.

“Siempre los paisanos cuentan con el apoyo de su gobierno”, afirmó la titular de Segob, al señalar que las personas repatriadas reciben atención institucional a su llegada.

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